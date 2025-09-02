Giá đồng bitcoin tăng vọt thổi bùng làn sóng du lịch xa xỉ

Ngày càng nhiều hãng bay tư nhân và du thuyền siêu sang chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số, trong bối cảnh nhu cầu từ nhóm khách hàng giàu có nhờ giá bitcoin tăng vọt.

FXAIR – hãng bay thuộc tập đoàn Flexjet – vừa cho phép khách hàng thanh toán bằng bitcoin sau khi chứng kiến lượng đặt chuyến tăng mạnh. Chủ tịch Flexjet, ông Kenn Ricci, cho biết phần lớn đến từ doanh nhân trẻ trong lĩnh vực tiền số: "Họ muốn bay xa hơn, sử dụng máy bay lớn hơn và coi thời gian là thứ xa xỉ nhất." Hiện giá một chuyến bay riêng từ sân bay Farnborough (Anh) đến New York (Mỹ) khoảng 80.000 USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock

Nắm bắt xu hướng này, Virgin Voyages mở bán thẻ thành viên du thuyền trị giá 120.000 USD bằng bitcoin, trong khi SeaDream Yacht Club cũng nhanh chóng chấp nhận tiền số. Các chuỗi khách sạn cao cấp như The Kessler Collection (Mỹ) hay The Pavilions Hotels and Resorts (Hong Kong) cho phép thanh toán bằng nhiều loại token khác như ethereum, dogecoin và litecoin.

Đà tăng giá bitcoin lên 124.000 USD gần đây, cùng với chính sách thân thiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tạo lực đẩy lớn cho ngành công nghiệp crypto. Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật mới, cổ phiếu các công ty như Coinbase hay Circle đồng loạt lập đỉnh.

Theo McKinsey, nhóm khách hàng 30-40 tuổi chi 28 tỷ USD cho du lịch xa xỉ trong năm 2023, dự kiến tăng lên 54 tỷ USD vào năm 2028. Ông Nick Fazioli, chuyên gia tại Jefferies, nhận định: "Doanh nhân công nghệ và tiền số có mọi thứ – tiền bạc, tham vọng – ngoại trừ thời gian. Chính vì thế, họ chi đậm cho dịch vụ xa xỉ để mua lấy sự thuận tiện."