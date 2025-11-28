Giá dự kiến chỉ từ 50 triệu/m²: MT Eastmark City gây chú ý trên thị trường TPHCM

Giữa bối cảnh giá trung bình căn hộ sơ cấp TP.HCM đã đạt 91 triệu đồng/m2, một số khu vực còn lên đến 150 triệu đồng/m2, thì MT Eastmark City với mức giá dự kiến chỉ từ 50 triệu/m2 – thấp hơn từ 45% so với mặt bằng khu vực - đã nhanh chóng gây chú ý. Bởi mức giá tương đương khoảng 3 tỷ đồng cho một căn hộ 60m² gần như đã không còn xuất hiện nhiều năm qua và khó có khả năng tái xuất khi các chi phí đầu vào đều tăng mạnh.

Sức hấp dẫn của dự án còn đến từ loạt chính sách bán hàng linh hoạt, giúp người mua nhà dễ dàng tiếp cận tổ ấm lý tưởng ngay tại khu Đông TP.HCM mà không quá áp lực tài chính.

Chính sách thanh toán linh hoạt: "chìa khóa" gỡ áp lực vốn đầu vào

Với nhóm khách hàng có tài chính mạnh, phương thức thanh toán nhanh trở thành lựa chọn tối ưu khi được hưởng mức chiết khấu 3% trừ trực tiếp vào giá bán. Người mua chỉ cần thanh toán 15% ban đầu (khoảng 450 triệu đồng cho căn hộ 1PN+1 giá 3 tỷ đồng), sau đó 80% tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) và phần còn lại khi nhận Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà (sổ hồng). Nhờ mức chiết khấu lên đến 3%, người mua có thể tiết kiệm ngay khoảng 90 triệu đồng.

Phương thức thanh toán chuẩn phù hợp với những khách hàng cần chia nhỏ dòng tiền theo từng giai đoạn nhưng vẫn muốn đảm bảo tiến độ nhận nhà. Theo phương thức này, khoản thanh toán ban đầu 15% vẫn giữ nguyên, phần còn lại chia thành ba đợt 20% – 30% – 30% trong 3 tháng. Người mua ký HĐMB khi hoàn tất 95% giá trị căn hộ và thanh toán 5% đợt cuối khi nhận sổ hồng.

Cụ thể, tham chiếu với căn hộ 60m2 đã đề cập bên trên, khách hàng sẽ thanh toán đợt đầu tiên 450 triệu đồng. Phần còn lại chi theo từng đợt, tương ứng với các khoản lần lượt là 600 triệu – 900 triệu – 900 triệu đồng để ký HĐMB. Kế hoạch thanh toán rõ ràng giúp người mua chủ động hoạch định tài chính, tránh áp lực phải xoay dòng tiền trong thời gian ngắn.

Phương thức thứ ba là lựa chọn lý tưởng cho nhóm khách hàng đang trong giai đoạn tích lũy, chưa có nền tảng tài chính mạnh, hoặc cần cân đối nhiều khoản chi tiêu như nuôi con nhỏ, đầu tư kinh doanh, v.v... Sau khoản thanh toán đầu tiên là 15% - 450 triệu đồng (với căn 1PN+1 điển hình), phần còn lại được chia thành các mốc 10% – 10% – 20% – 20% – 25% trong vòng 6 tháng, tương ứng 300 triệu – 300 triệu – 600 triệu – 600 triệu – 750 triệu đồng đến khi nhận nhà, và 5% cuối khi nhận sổ hồng.

Tiện ích nội khu và hạ tầng tại MT Eastmark City đều đã hoàn thiện, sẵn sàng đón cư dân về an cư

Để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, chủ đầu tư Điền Phúc Thành cùng đối tác chiến lược Gamuda Land đã ký kết hợp tác với loạt ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, HDBank, Agribank, TPBank, Hongleong Bank và Shinhan Bank để triển khai những gói vay hấp dẫn lên đến 70% giá trị căn hộ. Thậm chí, một số ngân hàng còn cấp hạn mức vay đến 95–100% nếu thỏa mãn các điều kiện áp dụng. Trong vòng 18 tháng đầu, khách hàng được ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư. Với sự hậu thuẫn này, khách hàng chỉ cần vốn tự có tối đa 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ tại trung tâm vùng tăng trưởng mới phía Đông TP.HCM.

Sản phẩm thật giữa thời điểm nhiều dự án "trên giấy": lợi thế không thể thay thế

Không chỉ tạo sức hút bằng mức giá và các giải pháp tài chính ưu việt, MT Easmark City còn hội tụ nhiều ưu thế để trở thành lựa chọn sáng giá dịp cuối năm.

Dự án tọa lạc ngay mặt tiền ba trục lộ huyết mạch khu Đông gồm Vành đai 3 – Trường Lưu – Lò Lu, kết nối dễ dàng với trung tâm TP.HCM, Thủ Thiêm, và các vùng đô thị vệ tinh trọng điểm chỉ trong 15 – 20 phút di chuyển.

Với quy mô 15ha, MT Eastmark City được quy hoạch theo mô hình đô thị khép kín chuẩn mực. Trong đó phân khu cao tầng Eastmark 1 rộng hơn 23.000m2, gồm 1.384 căn hộ từ 1PN+1, 2PN, 3PN, đến duplex; cùng 99 căn thương mại- dịch vụ (shop) và 95 văn phòng. Hiện tại, hơn 50% tổng số sản phẩm đã bàn giao, cộng đồng cư dân đã dần hình thành.

Hệ tiện ích nội khu đa dạng và chất lượng như hồ bơi chuẩn resort 1.700m², công viên ven sông 4.500m², khu BBQ, sân thể thao đa năng, phòng gym, vườn thiền, khu vui chơi trong nhà và vườn trẻ thơ, v.v… đã vận hành bài bản, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn ngay từ ngày đầu nhận nhà.

Trong quý cuối năm, chỉ còn lại 600 sản phẩm cuối cùng sẽ ra mắt thị trường. Toàn bộ căn hộ đều đã hoàn thiện chất lượng, bàn giao thiết bị từ các thương hiệu danh tiếng như Hansgrohe, Duravit, Ferroli… Pháp lý minh bạch, sổ hồng trao tay chỉ sau 1–3 tháng nhận nhà, giúp người mua hoàn toàn yên tâm.

MT Eastmark City là nguồn cung căn hộ hoàn thiện hiếm hoi trên thị trường sơ cấp hiện nay

Với lợi thế "nhà sẵn sàng – pháp lý rõ ràng", MT Eastmark City không chỉ bổ sung nguồn cung chất lượng cho khu Đông TP.HCM, mà còn mở "cánh cửa" sở hữu tổ ấm lý tưởng, giá trong tầm tay cho nhóm khách hàng phổ thông, điều mà thị trường đang khát tìm.

Do đó, giỏ sản phẩm cuối cùng của MT Eastmark City đang được "săn đón" trong giai đoạn đặt trước (booking) này. Giới quan sát thị trường nhận định đợt mở bán chính thức sắp tới sẽ là ghi nhận hấp lực mạnh bởi đây là những cơ hội hiếm hoi cuối cùng gần như không thể tái lập cho cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư, khi thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.