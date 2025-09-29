Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 năm

29-09-2025 - 06:08 AM | Thị trường

Các nhà giao dịch cho rằng giá gạo giảm chủ yếu do nguồn cung trên thị trường dồi dào và nhu cầu yếu.

Ảnh minh họa.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 năm do nhu cầu thấp, trong khi giá gạo Ấn Độ vẫn ổn định sau khi chạm mức thấp nhất trong ba năm vào tuần trước.

Gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 350 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016, và giảm so với mức 360 USD/tấn của tuần trước. Các nhà giao dịch cho rằng giá gạo giảm chủ yếu do nguồn cung trên thị trường dồi dào và nhu cầu yếu.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết việc giá gạo Thái Lan tương đối cao so với các đối thủ cạnh tranh đã khiến người mua e ngại. Các nhà xuất khẩu Thái Lan chỉ có thể bán cho những người mua thường xuyên, trong khi những người khác lựa chọn mua gạo từ các đối thủ cạnh tranh như Ấn Độ và Việt Nam có giá rẻ hơn.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá trong tuần này ở mức 354-362 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, khi chạm mức thấp nhất trong ba năm. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 369-375 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Mumbai cho biết, giá giảm đã khiến người mua trì hoãn việc mua hàng, hy vọng giá sẽ giảm thêm. Theo số liệu chính thức công bố đầu tuần này, lượng gạo của Ấn Độ trong các kho dự trữ quốc gia đã tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước, lên mức cao kỷ lục vào đầu tháng 9/2025.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán vào ngày 25/9 ở mức 440-465 USD/tấn, tăng so với mức 450-455 USD/tấn một tuần trước đó.

Theo PV

VTV

