Ấn Độ siết lại xuất khẩu gạo

Ảnh minh họa.

Theo thông báo mới của Chính phủ Ấn Độ, các nhà xuất khẩu gạo thường (không phải basmati) từ nay sẽ chỉ được phép xuất khẩu sau khi đăng ký với Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm Chế biến (APEDA), một đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại.

Tổng cục Ngoại thương (DGFT) trong một thông báo mới đây cho biết chính sách xuất khẩu gạo thường đã được sửa đổi, bổ sung thêm yêu cầu bắt buộc việc xuất khẩu phải được APEDA cấp phép.

Là một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Ấn Độ ghi nhận kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng 6,4%, đạt 4,7 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4-8 của năm tài chính hiện tại (kết thúc vào cuối tháng Ba năm sau).

Vào tháng 9/2024, DGFT đã dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn việc xuất khẩu gạo thường.

Trao đổi về vấn đề này, một quan chức cấp đề nghị giấu tên tại Bộ Thương mại cho biết động thái trên nhằm theo dõi và điều tiết dòng lưu thông của gạo thường. Các nhà xuất khẩu có thể phải đăng ký hoạt động kinh doanh liên quan đến mặt hàng này trước khi vận chuyển ra nước ngoài.

Vị quan chức giải thích việc đăng ký sẽ cung cấp cho chính phủ công cụ giám sát tốt hơn hoạt động xuất khẩu gạo thường, giúp theo dõi khối lượng và điểm đến của các lô hàng, từ đó đảm bảo tuân thủ chính sách và duy trì an ninh lương thực trong nước.

Một nhà xuất khẩu nhận định rằng hệ thống đăng ký này có thể giúp ngăn chặn các vấn đề như khai báo sai chủng loại gạo xuất khẩu. Ông cho biết thêm, đây vốn là một vấn đề gây lo ngại trong quá khứ.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo về tình trạng thất thoát lúa gạo tại các bang Punjab, Haryana, Bengal và một số bang khác. Một nhà xuất khẩu khác nêu quan điểm rằng, quy định mới sẽ giúp chính phủ nắm bắt nhu cầu xuất khẩu và có thể can thiệp để kiểm soát tình hình khi cần thiết.