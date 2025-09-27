Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, tháng 8/2025 Việt Nam nhập khẩu hơn 584 nghìn tấn phân bón với trị giá hơn 222 triệu USD, giảm 2,2% về lượng và giảm 8,4% về kim ngạch so với tháng 7/2024. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm nước ta đã chi hơn 1,51 tỷ USD nhập khẩu, tương ứng gần 4,34 triệu tấn, , tăng 24,1% về lượng và tăng 33,1% về kim ngạch so với 8T/2024.

Giá nhập khẩu bình quân đạt 380 USD/tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ.

Xét về thị trường, phân bón nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, chiếm trên 46% cả về lượng và kim ngạch trong tổng nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,97 triệu tấn, trị giá 679,98 triệu USD, tăng 38% về lượng và tăng 55% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Giá trung bình 344 USD/tấn, tương ứng mức tăng 12%.

Đứng thứ 2 là thị trường Nga chiếm 13,5% về lượng và chiếm 17,7% về kim ngạch, đạt hơn 585 nghìn tấn, trị giá hơn 266 triệu USD, tăng 35% về lượng và tăng 42% về kim ngạch so với 8T/2025.

Giá trung bình 455,6 USD/tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Tiếp đến thị trường Lào chiếm 6,4% về lượng và chiếm 5,4% về kim ngạch, đạt hơn 277 nghìn tấn, trị giá hơn 80,66 triệu USD, tăng 15,2% về lượng và tăng 29,8% về kim ngạch. Giá trung bình 291 USD/tấn, tăng 13% về giá.

Theo Hiệp hội Phân bón Thế giới (IFA), trong giai đoạn 2024 - 2028, tốc độ tăng trưởng nhu cầu của hầu hết các loại phân bón chủ chốt như phân ure, phân photpho, phân kali, phân NPK… đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng nguồn cung, khiến tình trạng dư cung trở nên trầm trọng hơn.

Tổng công suất ure toàn cầu năm 2024 ước đạt 165,9 triệu tấn và dự kiến tăng hơn 7%, đạt 177,8 triệu tấn vào năm 2028. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dự kiến chỉ tăng 6% cho giai đoạn trên. Vì vậy, tình trạng dư cung phân ure dự kiến sẽ tăng từ 3,6 triệu tấn trong năm 2024 lên 5,1 triệu tấn vào năm 2028.

Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam (FAV), từ trước đến nay, phân bón Trung Quốc luôn được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam. Điều này là bình thường bởi Trung Quốc vốn là thị trường lớn về sản xuất và xuất khẩu phân bón trên thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn tự chủ một phần nguồn cung, đặc biệt với các loại phân như urea và super lân, NPK, không chỉ đủ dùng trong nước mà còn xuất khẩu.

Hiện, Việt Nam đang nhập các loại phân bón trong nước thiếu hoặc không sản xuất được. Chẳng hạn như DAP, Việt Nam chỉ sản xuất được từ 400.000 - 500.000 tấn/năm nhưng nhu cầu sử dụng lên tới xấp xỉ 1 triệu tấn phải nhập, hoặc phân amoni sunfat (SA) mỗi năm nhập từ 900.000 - 1 triệu tấn.

Ngoài ra, phân bón kali (MOP), Việt Nam cũng phải nhập khẩu toàn bộ, dao động ở mức 1 triệu tấn/năm. Với phân NPK, Việt Nam cũng nhập phân có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng cũng xuất đi thường là loại có hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn sang các thị trường trong khu vực lân cận.