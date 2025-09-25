Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu top 5 toàn cầu nhưng vẫn đang chi tỷ USD nhập nguyên liệu

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 8 đạt trị giá hơn 288 triệu USD, giảm 6,8% so với tháng 7. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm nước ta đã chi hơn 2,1 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Trung Quốc đang là nhà cung cấp gỗ lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 836 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 2 là Mỹ với kim ngạch hơn 389 triệu USD, tăng 87% so với 8T/2024. Thái Lan đứng thứ 3 với gần 94 triệu USD, tuy nhiên giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Dù Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Đối với mặt hàng gỗ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2025 sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng. Theo đó, thuế nhập khẩu đồng loạt giảm với một số mặt hàng như ô tô, gỗ, ethanol, đùi gà đông lạnh, hạt dẻ cười, hạnh nhân, quả táo tươi, cherry, nho khô... Nghị định có hiệu lực ngay trong ngày 31/3.

Trong đó, với mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ, cụ thể: Nhóm 44.21 gồm các sản phẩm bằng gỗ (bao gồm các sản phẩm như mắc treo quần áo, lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự, thanh gỗ để làm diêm…); Nhóm 94.01 và 94.03 gồm ghế ngồi và các bộ phận của ghế ngồi, đồ nội thất bằng gỗ... giảm thuế nhập khẩu từ các mức 20 - 25% xuống cùng một mức thuế suất là 0%.

Năm 2024, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt hơn 2,81 tỷ USD, tăng 28,1% so với năm 2023. Lượng nhập khẩu tăng mạnh ở các mặt hàng gỗ xẻ, gỗ dán, veneer và ván sợi, với Trung Quốc và Mỹ là hai trong những thị trường cung cấp lớn nhất.

Việt Nam hiện giữ vị trí top 5 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, đứng đầu ASEAN và thứ hai châu Á. Việt Nam còn đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu viên nén gỗ. Với vị thế thuộc nhóm các nước có tỷ trọng xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới, ngành gỗ Việt Nam đã và đang mở rộng thị trường xuất khẩu, thâm nhập sâu hơn vào các thị trường quan trọng như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản và ngày càng hiện diện nhiều hơn tại các thị trường mới nổi như UAE, Ấn Độ... Đến nay, các sản phẩm gỗ của Việt Nam đã vươn tới 170 thị trường thế giới.

Theo kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ này nhận định, gỗ và sản phẩm gỗ là một trong các mặt hàng có khả năng suy giảm kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm 2025 vì nhiều khó khăn. Hơn nữa, đây là mặt hàng chịu áp lực lớn nhất từ thuế suất của thị trường Mỹ do thị phần lớn. Mục tiêu kế hoạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2025 ước đạt 18,5 tỷ USD tăng 7% so với cùng kỳ 2024, trong đó 6 tháng đầu năm cần đạt 8,4 tỷ USD, 6 tháng cuối năm cần đạt khoảng 10,1 tỷ USD.