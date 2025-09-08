Giá hồ tiêu đi ngang, chờ tín hiệu mới

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 8/9/2025 tiếp tục ghi nhận trạng thái ổn định, khi giá trung bình được giữ ở mức 151.200 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Sau hai phiên giảm liên tiếp, việc giá tiêu giữ nguyên được xem là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, chờ đợi các yếu tố mới từ cung – cầu.

Theo ghi nhận tại các địa phương trọng điểm, Gia Lai vẫn là nơi có mức giá thấp nhất với 150.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước cùng đứng ở mức 151.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Đắk Nông duy trì ngưỡng cao hơn, đạt 152.000 đồng/kg. Như vậy, khoảng giá tiêu nội địa hôm nay dao động từ 150.000 – 152.000 đồng/kg, không có biến động so với ngày 7/9. Các chuyên gia nhận định việc giá đi ngang phản ánh cung cầu trong nước đã tạm thời cân bằng.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 8/2025 Việt Nam đã nhập khẩu 3.052 tấn hồ tiêu các loại, bao gồm 2.873 tấn tiêu đen và 179 tấn tiêu trắng, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 19,9 triệu USD. So với tháng trước lượng nhập khẩu giảm 3,9%, kim ngạch giảm 6,5%.

Campuchia và Brazil là 2 quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam trong tháng vừa qua với khối lượng đạt lần lượt là 1.418 tấn và 1.024 tấn. Trong khi đó các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu bao gồm: Olam: 601 tấn, Nedspice Việt Nam: 252 tấn và Trân Châu: 191 tấn.

Việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng chuyển khẩu được cho là nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp hạn chế nhập hồ tiêu giá rẻ để tái xuất. Điều này vừa làm chi phí cao hơn vừa phát sinh rủi ro về chứng minh xuất xứ.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 34.524 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 215,3 triệu USD, tiêu đen đạt 29.297 tấn, tiêu trắng đạt 5.227 tấn. So với cùng kỳ năm trước lượng nhập khẩu tăng 61,7%; kim ngạch tăng 143,5%.



