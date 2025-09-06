Giá hồ tiêu tiếp đà giảm, giữ mức trên 150.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 6/9/2025 ghi nhận đà giảm nhẹ so với phiên trước, khi giá trung bình chỉ còn ở mức 151.200 đồng/kg, mất thêm 1.000 đồng/kg. Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá tiêu đi xuống, cho thấy xu hướng chững lại sau giai đoạn tăng nóng vừa qua.

Tại khu vực Tây Nguyên, Gia Lai hiện là địa phương có mức giá thấp nhất, chỉ còn 150.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với ngày 5/9. Ở các tỉnh trọng điểm khác, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước cùng ghi nhận mức giá 151.000 đồng/kg, cũng hạ 1.000 đồng. Hai địa phương Đắk Lắk và Đắk Nông giữ mức cao nhất với 152.000 đồng/kg, song vẫn giảm 1.000 đồng so với phiên trước.

Như vậy, khoảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay dao động từ 150.000 – 152.000 đồng/kg, thu hẹp đáng kể so với mức trên 153.000 đồng cách đây ít ngày. Việc giá giảm đồng loạt tại hầu hết các tỉnh cho thấy nguồn cung có dấu hiệu ổn định hơn, trong khi lực mua từ phía thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu chững lại.

Theo các chuyên gia, biến động hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật, khi giá đã duy trì ở ngưỡng cao kéo dài và thị trường cần nhịp điều chỉnh. Dù giảm, nhưng mức giá trên 150.000 đồng/kg vẫn được xem là tích cực, đảm bảo lợi nhuận cho người nông dân. Trong khi đó, doanh nghiệp xuất khẩu cũng thuận lợi hơn khi cân đối được chi phí thu mua và đơn hàng quốc tế.

Theo thống kê sơ bộ, 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 165,7 nghìn tấn hồ tiêu, trị giá 1,12 tỷ USD. Dù khối lượng giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu vẫn tăng 26,9% nhờ giá bán bình quân đạt 6.739,7 USD/tấn, cao hơn 40,7% so với năm 2024. Riêng tháng 8, xuất khẩu ước đạt 21 nghìn tấn, trị giá 126,8 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn tăng trên 8% về cả lượng và giá trị so với cùng kỳ.

Trước đó, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cũng đã dự báo rằng giá tiêu sẽ tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm. Đà tăng này không chỉ mang lại lợi ích cho người trồng tiêu mà còn tạo động lực cho xuất khẩu nông sản.

Tuy nhiên, báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu cũng chỉ ra rằng, để duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững, ngành hồ tiêu Việt Nam cần đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc vào xuất khẩu thô. Việc này sẽ là chìa khóa cho sự phát triển lâu dài của ngành hồ tiêu trong tương lai.



