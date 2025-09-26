Giá kim loại anh em của vàng tăng vọt nhưng động lực chưa có dấu hiệu chững lại

Giá bạc chạm gần 44 USD/ounce (oz) trên thị trường quốc tế và tại Việt Nam, bạc Phú Quý hiện có giá 47,38 triệu đồng/kg, tăng khoảng 60% kể từ đầu năm tới nay. Đây là mức tăng lớn nhất của bạc trong 10 năm qua (kể từ 2016).

﻿Bạc cũng đã vượt trội so với vàng, vốn tăng gần 50% kể từ đầu năm cho đến nay . Lần cuối cùng giá bạc mang lại mức lợi nhuận ấn tượng như vậy là năm 2020 khi giá tăng 44% trong một năm. Khi đó, giá vàng đã tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước (Y-o-Y).

Hành trình của bạc trong thập kỷ qua

Các nhà phân tích cho biết, hành trình của bạc kể từ năm 2010 đến 2020 phản ánh một câu chuyện chuyển mình mạnh mẽ. Giai đoạn đó, thị trường chứng kiến nhu cầu yếu và sản xuất dư thừa, khiến giá cả ảm đạm. Tuy nhiên, bức tranh đã thay đổi từ 2021, được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng.

Theo ghi chú của Nomura, đến năm 2024, nhu cầu công nghiệp đạt mức kỷ lục 680,5 triệu ounce (Moz), góp phần nâng tổng nhu cầu lên 1.164,1Moz trong khi tổng cung chỉ đạt 1.015,1Moz, tạo ra mức thâm hụt đáng kể 148,9Moz.

Ba lĩnh vực chính thúc đẩy sự thay đổi này là năng lượng tái tạo, xe điện (EV), và điện tử, trong đó Trung Quốc dẫn đầu thế giới nhờ việc ứng dụng mạnh mẽ pin mặt trời N-type với hàm lượng bạc cao.

Hệ quả là lượng tồn kho bạc trên mặt đất đã giảm mạnh, từ mức tương đương 22 tháng cung vào tháng 12/2020 xuống chỉ còn 13 tháng vào tháng 12/2023.

Tỷ lệ vàng – bạc & sức hút đầu tư

Một yếu tố hấp dẫn khác là tỷ lệ vàng-bạc hiện ở mức 84, cho thấy bạc đang bị định giá thấp hơn so với vàng. Thông thường, tỷ lệ này cho biết cần bao nhiêu ounce bạc để mua một ounce vàng.

Tỷ lệ cao → vàng đắt tương đối so với bạc.

Tỷ lệ thấp → bạc có thể bị định giá thấp và trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn.

Nomura dự báo năm 2025, với nhu cầu 1.148,3Moz và nguồn cung 1.030,6Moz, thị trường bạc sẽ bước vào năm thâm hụt thứ 5 liên tiếp, ở mức 117,6Moz.

Gareth Nicholson, giám đốc đầu tư tại Nomura, cảnh báo: “Nếu mô hình tiêu thụ này tiếp diễn, các mỏ bạc đã biết có thể cạn kiệt vào năm 2050. Trong khi vàng có ít dư địa tăng giá trong ngắn hạn, bạc đang ngày càng hấp dẫn hơn, nhờ vai trò kép: vừa là kim loại công nghiệp, vừa là tài sản trú ẩn trước bất ổn kinh tế.”

Triển vọng & phân tích kỹ thuật

Mặc dù đà tăng có thể đưa bạc vượt mốc kháng cự quan trọng 50 USD/oz, các nhà phân tích cho rằng các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho thấy khả năng sẽ có một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Nomura nhận định, những nhịp giảm này sẽ là cơ hội hấp dẫn để nhà đầu tư tham gia, dựa trên triển vọng cơ bản mạnh mẽ và mô hình kỹ thuật “cốc tay cầm” hiếm có trong 45 năm qua.

Mensur Pocinci, chuyên gia theo dõi hàng hóa tại Julius Baer, vẫn lạc quan với triển vọng giá bạc, dự báo sẽ đạt mức 52–58 USD trong thời gian tới.

Jahol Prajapati, nhà phân tích của SAMCO Securities, bổ sung: “Mục tiêu tiếp theo trên biểu đồ giá bạc là 150.000 Rs/kg, cao hơn 12% so với hiện tại. Đợt tăng giá của bạc lần này không chỉ dựa vào nhu cầu trú ẩn, mà còn được tái định nghĩa như một ‘cường quốc công nghiệp’.”

