Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia Lai gọi vốn cho 12 dự án năng lượng tái tạo

02-02-2026 - 09:17 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Gia Lai mời gọi đầu tư 12 dự án điện năng lượng tái tạo với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt khoảng 700 MW.

Ngày 1/2, Sở Tài chính Gia Lai cho biết đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 12 dự năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Gia Lai gọi vốn cho 12 dự án năng lượng tái tạo- Ảnh 1.

Dự án điện gió được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Theo Sở Tài chính Gia Lai, mục tiêu đầu tư nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.

Bên cạnh đó, đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; giải quyết việc làm cho người dân tại khu vực có dự án. Đồng thời, tăng giá trị sản xuất công nghiệp góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các dự án gồm: Nhà máy điện gió Ia Ko 1; nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4; nhà máy điện gió Bờ Ngoong; nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2; nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ.

Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3; nhà máy điện gió Ia Ko 2; nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1; nhà máy điện gió An Thành Gia Lai; nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2; nhà máy điện gió Xã Trang và nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa.

Sơ bộ tổng mức đầu tư 12 dự án năng lượng tái tạo ước khoảng hơn 21.000 tỷ đồng với tổng công suất lắp đặt khoảng 700 MW.

Theo Trương Định

Tiền Phong

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới

PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới Nổi bật

Vì sao hàng nghìn giáo viên chưa nhận được lương tháng 1?

Vì sao hàng nghìn giáo viên chưa nhận được lương tháng 1? Nổi bật

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168

08:31 , 02/02/2026
Hà Nội: Dự án cầu dừng thi công hơn nửa năm do vướng mặt bằng

Hà Nội: Dự án cầu dừng thi công hơn nửa năm do vướng mặt bằng

08:06 , 02/02/2026
Ngày mai, một thay đổi quan trọng chính thức được áp dụng, người dân Hà Nội chú ý kẻo mất quyền lợi

Ngày mai, một thay đổi quan trọng chính thức được áp dụng, người dân Hà Nội chú ý kẻo mất quyền lợi

20:50 , 01/02/2026
Thủ tướng chỉ đạo về tiền lương khi triển khai Nghị quyết 79 về kinh tế Nhà nước

Thủ tướng chỉ đạo về tiền lương khi triển khai Nghị quyết 79 về kinh tế Nhà nước

20:41 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên