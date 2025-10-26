Gia Lai sẽ khởi công 7 trường nội trú liên cấp hơn 1.500 tỷ đồng vào ngày 19/12

Các trường biên giới Gia Lai chưa có điều kiện nội trú, bán trú, cơ sở vật chất còn thiếu thốn

Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 7 xã biên giới tham mưu phương án xây dựng 7 trường nội trú liên cấp. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Theo kế hoạch, tổng mức đầu tư cho 7 trường là 1.516 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Trong đó 397,149 tỷ đồng là khoản tạm ứng đợt 1, được dùng cho công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công các công trình trong năm 2025.

Dự án bao gồm 7 trường tiểu học và trung học cơ sở với 212 lớp học, phục vụ 7.420 học sinh. Các công trình dự kiến khánh thành vào ngày 30/8/2026 và đưa vào hoạt động trong năm học 2026–2027.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công đồng loạt vào ngày 19/12. Dự án còn nhận được sự hỗ trợ của Binh đoàn 15, Binh đoàn 17, Ban Thủy lợi 7 và người dân địa phương trong công tác bố trí quỹ đất, đền bù và giải phóng mặt bằng.

Các trường sẽ được thiết kế theo chuẩn quốc gia, hướng tới hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Đây được xem là bước đi quan trọng, giúp học sinh dân tộc thiểu số, con em hộ nghèo, cận nghèo và học sinh ở xa trường có điều kiện ăn ở, học tập ổn định; đồng thời giảm tình trạng bỏ học giữa chừng do khó khăn về kinh tế hoặc đi lại.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên cũng sẽ có nơi ở và chế độ hỗ trợ rõ ràng, tạo điều kiện sinh hoạt, giảng dạy lâu dài tại vùng biên giới...

Hiện khu vực biên giới đất liền phía Tây tỉnh Gia Lai có 7 xã gồm: Ia Púch, Ia Mơ, Ia O, Ia Chía, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom với 21 trường tiểu học và THCS. Tuy nhiên, hầu hết các trường chưa có điều kiện nội trú, bán trú, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhiều phòng ở giáo viên đã xuống cấp. Trong tổng số 9.482 học sinh, có tới 54,65% là con em đồng bào dân tộc thiểu số.