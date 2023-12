Giá lợn hơi chạm đáy, người nuôi lỗ nặng, lo mất Tết

Giá lợn hơi lao dốc, người nuôi lỗ nặng

Giá lợn hơi tiếp tục giảm mạnh, chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023, bởi nguồn cung đang cao hơn cầu, lượng thịt lợn nhập khẩu cao hơn năm trước (trong 10 tháng năm 2023, Việt Nam đã chi 1,15 tỷ USD để nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt).

Theo khảo sát giá lợn hơi hôm nay (19/12), giá lợn hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 49.000 - 51.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên cũng chững lại, các thương lái thu mua với giá 48.000 - 49.000 đồng/kg. Còn tại miền Nam, giá lợn hơi đi theo xu hướng chung, giao dịch trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi liên tục giảm khiến người chăn nuôi rơi vào thua lỗ, lo lắng cho vụ Tết Nguyên đán sắp tới

Trước tình trạng giá lợn chạm đáy, nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ nặng, không dám tái đàn mặc dù Tết Nguyên Đán đang đến gần. Trang trại của gia đình ông P.B.T ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam – nơi từng được gọi là “thủ phủ” nuôi lợn lớn nhất miền Bắc, hiện có khoảng 200 con lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng nhưng giá lợn hơi liên tục giảm sâu nên ông T. vẫn giữ lại chưa muốn bán.

Cách đây gần 1 tháng, khi giá lợn hơi có dấu hiệu lao dốc mạnh, ông T. đã bán hơn 100 con với mức giá 52.000 đồng/kg. Thời điểm đó, nếu giá cao thì ông T. đã có thể xuất hết số lợn khoảng 300 con trong chuồng, nhưng ông vẫn giữ lại đợi giá phục hồi. “Không ngờ giá lại tiếp tục giảm sâu, giờ đã chạm đáy, chỉ còn 47.000 đồng/kg, tôi đã lỗ lại càng thêm lỗ nặng. Tính sơ sơ, nỗi một ngày 200 con ăn hết gần 10 bì cám, tôi gánh lỗ hơn 3 triệu đồng, chưa kể tiền điện nước", ông T. buồn rầu chia sẻ.

Lợn đã đến độ xuất chuồng nhưng giá thấp nên người nuôi chưa muốn bán.

Những năm trước, các hộ chăn nuôi đều phấn khởi khi giá lợn hơi tăng dịp giáp Tết. Năm nay, không ngờ lợn đến thời điểm xuất chuồng nhưng giá vẫn giảm khiến người nuôi chán nản, giảm đàn.

Chị L.T.C, một hộ chăn nuôi quy mô lớn ở xã Ngọc Lũ cho hay: Giá lợn hơi hiện nay chỉ còn 47.000 đồng/kg. Với mức giá này dân không dám tái đàn. Với số lợn mấy trăm con đã đến kỳ xuất chuồng, gia đình chị C. lo ngay ngáy vì lợn to ăn hết nhiều, chậm tăng cân. “Gia đình tôi đang cố gắng chịu lỗ để trông chờ vào giá lợn hơi quay đầu tăng vào dịp Tết. Nếu giá không được cải thiện thì coi như mất Tết, thua lỗ hết và phải treo chuồng một thời gian dài”, chị C. nói.

Giá bán thấp dưới chi phí sản xuất khiến người chăn nuôi lo lắng và e ngại tái đàn trong dịp này để phục vụ cho nhu cầu cuối năm. Ông Nguyễn Thế Chinh, Trưởng ban quản lý khu chợ lợn ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết, số lượng lợn về chợ bình quân khoảng 1.000 con/ngày, tương đương hơn 150 tấn, nhưng lượng bán ra rất thấp, chưa đầy một nửa mặc dù giá đang chạm đáy.

“Bắt đầu vào thời kỳ cao điểm phục vụ nhu cầu Tết Nguyên Đán nhưng giá lợn hơi bình quân tại chợ chỉ 47.000 - 49.000 đồng/kg. Hy vọng giá lợn hơi sẽ tốt hơn khi mùa cao điểm tiêu thụ dịp Tết Nguyên Đán sắp tới”, ông Chinh cho biết.

Không lo sức sản xuất, chỉ lo khâu tiêu thụ

Hiện đã vào tháng cuối cùng của năm 2023, việc giá lợn hơi vẫn chìm sâu dưới mức chi phí chăn nuôi khiến người dân lo lắng. Ngoài yếu tố dịch bệnh thì sức mua thấp cũng khiến thị trường khó có hy vọng phục hồi. Dự đoán, sau giai đoạn này số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ giảm mạnh vì thua lỗ kéo dài.

Giá lợn hơi chạm đáy, chưa có dấu phục hồi dù mùa cao điểm Tết đã cận kề

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho rằng các đơn vị sản xuất, kinh doanh thịt lợn và các mặt hàng nông sản thực phẩm tổ chức tái đàn thận trọng, không găm hàng, thổi giá. Doanh nghiệp phân phối cung ứng hàng hóa bảo đảm chất lượng thường xuyên, liên tục tại các điểm bán hàng; Phối hợp với ngành chức năng chủ động nắm nguồn cung sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất để chủ động có phương án phân phối ra thị trường.

"Để ổn định nguồn cung thịt lợn trên thị trường, trong khi chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, các hộ chăn nuôi cần chủ động phối trộn thức ăn để giảm chi phí và hướng tới chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học", ông Nguyễn Xuân Dương gợi ý.

Chia sẻ trên báo Lao Động, ông Tống Xuân Chinh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Với tổng đàn gần 29 triệu con, Tết Nguyên đán 2024 không cần lo lắng đến nguồn cung. Mối quan tâm lớn nhất vẫn là khi nào giá sẽ nhích lên, cải thiện thu nhập cho nông dân, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

“Hiện tại không có vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức sản xuất, chỉ lo ở đầu tiêu thụ. Bệnh dịch hiện cũng không còn nặng nữa bởi trải qua nhiều năm, độc tố cũng đã giảm dần, không còn bùng mạnh như thời điểm mới xuất hiện” - ông Tống Xuân Chinh nêu rõ.