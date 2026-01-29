Giá nhà đất Hà Nội cao vút, dân Thủ Đô về Đông Hải Phòng đón BĐS chân sóng

Dòng tiền Thủ Đô rời "đô" về Hải Phòng

Sau 5 năm tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn bão hòa rõ nét. Giá chung cư ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 26% mỗi năm, trong khi giá thuê chỉ nhích nhẹ 3–5%/năm.

Anh Trung, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội cho biết: Khi mặt bằng giá đã lên cao, biên độ tăng trưởng không còn nhiều, rủi ro thanh khoản xuất hiện rõ rệt, còn tỷ suất cho thuê thì giảm xuống dưới 3%/năm – mức không còn hấp dẫn với dòng tiền đầu tư. Còn nhà mặt phố đã vượt xa khả năng khai thác giá trị thực khi giá tại khu trung tâm tiệm cận 2 tỷ đồng, còn các quận khác trung bình dao động 700 triệu đến gần 1 tỷ đồng.

Trước thực tế đó, từ giữa năm 2025, giới đầu tư Hà Nội bắt đầu dịch chuyển dòng tiền ra khỏi thị trường lõi, tìm đến những khu vực mới, nơi giá còn mềm nhưng tiềm năng phát triển mạnh và Hải Phòng là điểm đến ưu tiên. Theo dữ liệu batdongsan.com.vn, riêng tháng 5/2025, nhà đầu tư Hà Nội chiếm khoảng 35% lượt tìm kiếm bất động sản tại Hải Phòng.

Giới đầu tư Hà Nội vốn nổi tiếng với chiến lược đi trước đón đầu. Họ thường chỉ tham gia khi thị trường vừa khai mở, ưu tiên shophouse – dòng sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền và thanh khoản tốt – mua vào ở chân sóng và thoái vốn khi thị trường đạt đỉnh.

So với Hà Nội, mặt bằng giá bất động sản Hải Phòng hiện chỉ bằng khoảng 1/10, trong khi tiềm năng tăng trưởng lại được đánh giá là tiệm cận. Giai đoạn 2026–2030, thành phố cảng đứng trước loạt cú hích chiến lược như tuyến đường sắt liên vận quốc tế kết nối Trung Quốc, khu thương mại tự do đầu tiên của miền Bắc, mở rộng cao tốc liên vùng và nâng cấp sân bay.

Với quy mô kinh tế lớn thứ ba cả nước, sở hữu cảng nước sâu duy nhất miền Bắc, công nghiệp phát triển mạnh và dân số top đầu, Hải Phòng đang được kỳ vọng trở thành siêu cực kinh tế mới, cùng Hà Nội và TP.HCM tạo thế kiềng ba chân bền vững.

Đông Hải – shophouse chân sóng hút giới đầu tư Hà Nội

Dù vậy, không phải khu vực nào tại Hải Phòng cũng còn dư địa tăng giá lớn. Sau 5 năm phát triển nóng, Thủy Nguyên, Vũ Yên và Dương Kinh đã tăng giá 200–250%, shophouse phổ biến ở mức 100–150 triệu đồng/m². Trong bức tranh đó, Đông Hải Phòng nổi lên như vùng hiếm hoi giá còn đi ngang.

Theo giới chuyên môn, sự chênh lệch này đến từ yếu tố thời điểm. Thủy Nguyên bứt phá nhờ trung tâm hành chính mới và cầu Hoàng Văn Thụ, Vũ Yên và Dương Kinh được "kéo sóng" bởi các nhà đầu tư lớn như Vinhomes. Đông Hải dù nằm ở vị trí lõi nhưng hạ tầng triển khai chậm hơn một nhịp.

Tuy nhiên, giai đoạn 2026–2030 được dự báo sẽ là bước ngoặt của Đông Hải khi hàng loạt dự án đầu não của Hải Phòng đều lấy khu vực này làm trung tâm. Đông Hải sở hữu hai nhà ga thuộc tuyến đường sắt liên vận với Trung Quốc, nằm sát sân bay Cát Bi, có 1077 ha thuộc khu thương mại tự do và là cửa ngõ của khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp lớn. Các tuyến vành đai 2,3 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh cũng hội tụ tại đây, tạo nền tảng phát triển hiếm có.

Việc tăng trưởng chậm trong nhiều năm vô tình trở thành lợi thế, giúp Đông Hải giữ được mặt bằng giá thấp và tạo dư địa lớn cho chu kỳ tăng trưởng mới khi hạ tầng chính thức khởi động.

Đơn cử như Lumira Ville, dự án nằm tại lõi trung tâm Đông Hải với lợi thế bốn mặt tiền đường lớn nhưng giá chỉ khoảng 48 triệu đồng/m² – thấp nhất trong nhóm các dự án đang triển khai tại Hải Phòng. Với 4 mặt tiền đường lớn, trung tâm của cảng – sân bay – khu kinh tế, khu thương mại tự do Đình Vũ – Cát Hải,...nơi đây đón đầu hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Bên cạnh đó diện tích đất 125m2 4 tầng 1 tum biến mỗi căn nhà thành một tòa văn phòng đa công năng đúng nghĩa.

Với mức thanh toán ban đầu chỉ hơn 2 tỷ đồng, kèm chính sách hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc lên tới 36 tháng, sản phẩm này được xem là lựa chọn hiếm hoi mà nhà đầu tư Hà Nội khó có thể tìm thấy tại thị trường Thủ đô.

Trong bối cảnh cùng một số vốn, việc đầu tư tại Hà Nội chỉ đủ thanh toán 1 phần cho căn hộ với tỷ suất lợi nhuận ngày càng eo hẹp, thì shophouse Đông Hải – với khả năng "3 trong 1" vừa ở, vừa kinh doanh, vừa cho thuê – đang trở thành điểm đến mới của dòng tiền thông minh. Không chỉ nhắm tới dòng tiền khai thác thực, nhiều nhà đầu tư còn kỳ vọng mức tăng trưởng giá 15-20% mỗi năm khi Đông Hải bước vào chu kỳ phát triển mạnh từ 2026.

Từ góc nhìn này, Lumira Ville nói riêng và Đông Hải Phòng nói chung đang dần hiện lên như lựa chọn sáng giá của giới đầu tư Hà Nội – những người luôn đi trước một bước, mua ở chân sóng và chờ ngày thị trường xác lập mặt bằng giá mới.