Giá rẻ chưa từng có, một mặt hàng quan trọng của Nga đang đổ bộ vào Việt Nam: Nhập khẩu tăng kỷ lục trong tháng 8, Nga xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu than các loại của Việt Nam đạt hơn 4,9 triệu tấn trong tháng 8 với trị giá hơn 591 triệu USD, giảm mạnh 59% về lượng và giảm 51,5% về trị giá so với tháng 7/2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu than các loại của nước ta đạt hơn 4,9 tỷ USD với hơn 34,5 triệu tấn, tăng mạnh 54,8% về lượng nhưng giảm 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu mặt hàng này đã giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm, đạt 142 USD/tấn, giảm mạnh 42% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, Nga là quốc gia đang tăng cường xuất khẩu mặt hàng này vào Việt Nam khi đạt kỷ lục về sản lượng trong tháng 8, đồng thời ghi nhận giá giảm mạnh chưa từng có. Cụ thể, nhập khẩu than các loại từ Nga đạt 544.326 tấn với kim ngạch hơn 89,9 triệu USD, tăng 21,4% so với tháng 7/2023 đồng thời là tháng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này từ Nga đạt hơn 2,7 triệu tấn với kim ngạch hơn 538,45 triệu USD, tăng mạnh 65,3% về lượng nhưng chỉ tăng nhẹ 15% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu đã ghi nhận giảm sâu với 198 USD/tấn bình quân trong 8 tháng đầu năm, giảm mạnh 41,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu từ Nga hơn 2,2 triệu tấn than các loại với kim ngạch hơn 590 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13% về lượng và 14% về trị giá trong cơ cấu nhập khẩu than các loại của Việt Nam. Như vậy có thể thấy sản lượng và kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Nga đã gần vượt qua con số của cả năm 2022.

Về sản lượng than đá của Nga, số liệu từ Statista cho biết sản lượng than các loại của Nga đạt 443,6 triệu tấn, tăng 0,3% so với năm 2021, giữ vị trí là quốc gia xuất khẩu than lớn thứ 3 trên thế giới. Mức sản lượng này gấp gần 15 lần so với sản lượng than tự sản xuất của Việt Nam trong năm 2022 với hơn 30 tấn.

Than là một trong mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Nga. Trong nhiều thập kỷ, Nga đã xuất khẩu các loại nhiên liệu hóa thạch khác nhau bao gồm dầu mỏ, khí đốt và than đá sang châu Âu. Vào năm 2019, châu Âu đã nhập khẩu 254 triệu tấn dầu, 157 tỷ m3 khí tự nhiên và 50 triệu tấn than từ Nga, trị giá lần lượt là 71,75 tỷ euro, 36,73 tỷ euro và 4,93 tỷ euro.

Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra, Nga ngày càng tăng cường vận chuyển than đến các quốc gia châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, Bangladesh và Việt Nam. Tại thị trường nội địa, năng lực sản xuất của nước ta thường chỉ đáp ứng được 40 – 45% nhu cầu dẫn đến tăng cường nhập khẩu từ các quốc gia như Nga, Trung Quốc để đáp ứng cho các ngành sản xuất, đặc biệt là cho sản xuất điện.