Giá sầu riêng hôm nay 20-10: Sầu riêng hết mùa, khan hiếm sao giá bất ngờ giảm sâu?

Ngày 20-10, các vựa thu mua sầu riêng thông báo giá thu mua phổ biến tại Đắk Lắk đối với giống Dona (Monthong, Thái) ở mức 86.000 – 93.000 đồng/kg (loại A), loại B rẻ hơn 20.000 đồng/kg.

So với 10 ngày trước, giá sầu riêng giảm đến hơn 10.000 đồng/kg dù đã vào cuối mùa thu hoạch ở Tây Nguyên, hàng khan hiếm.

Vựa H.N báo giá thu mua sầu riêng miền Tây với giá cao hơn, loại A sầu riêng Dona là 95.000 – 97.000 đồng/kg, loại B rẻ hơn 20.000 đồng/kg còn loại C là 35.000 đồng/kg.

Sầu riêng Dona loại A

Sầu riêng Thái miền Tây được thu mua với giá 90.000 – 94.000 đồng/kg (loại A), không cao hơn mấy so với sầu riêng Ri 6 tại đây, ở mức 86.000 đồng/kg (loại A), loại B giá 71.000 đồng/kg còn loại C là 45.000 đồng/kg.

Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng lớn tại TP HCM cho hay đã nghỉ xả hơi hơn 2 tuần qua, chỉ tập trung các loại quả tươi khác như: xoài, dừa, bưởi.

Lý do, sầu riêng hiện đang cuối vụ ở Tây Nguyên và đầu vụ miền Tây, hàng ít về số lượng và khó tuyển chọn hàng chuẩn xuất khẩu.

Về phía thị trường, sau dịp tiêu thụ cao điểm như trung thu, sức mua giảm lại, nhất là khi hàng trong giai đoạn giá cao nhưng chất lượng không bằng khi chính vụ.