Giá sầu riêng hôm nay 6-10: Tăng mạnh trên diện rộng, cung không đủ cầu

Giá sầu riêng hôm nay 6-10, các vựa thu mua đồng loạt thông báo giá mua vào ở mức cao.

Vựa Hoa Nắng (Đắk Lắk) thông báo giá mua vào sầu riêng Dona (Thái, Monthong) loại VIP 115.000 – 120.000 đồng/kg; loại A giá từ 90.000 – 100.000 đồng/kg; loại B thấp hơn 20.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri 6 Đắk Lắk giá từ 33.000 – 48.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Tây, vệ tinh của vựa này thu mua sầu riêng Ri 6 Đồng Tháp (khu vực Tiền Giang cũ) 82.000 đồng/kg (loại A); 67.000 đồng/kg (loại B).

Vựa Lý Phát (Đắk Lắk) mua sầu riêng Dona giá từ 98.000 – 99.000 đồng/kg (loại A), 78.000 -79.000 đồng/kg (loại B) và loại C là 39.000 đồng/kg.

Sầu riêng hết mùa ở vùng trồng lớn nhất cả nước, giá tăng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thương lái Trần Đăng cũng ở Đắk Lắk chuyên thu mua sầu riêng dạt với giá từ 28.000 – 32.000 đồng/kg còn sầu riêng loại kem từ 12.000 – 17.000 đồng/kg.

Mức giá này, so với cuối tháng 9 đang cao hơn từ 10.000 – 15.000 đồng/kg.

Theo bà Nguyễn Thái Huyền, Giám đốc điều hành Công ty Nông Nghiệp Việt Nông Phát (Đắk Lắk), giá sầu riêng tăng vọt bởi hết mùa, cung không đủ cầu. "Hiện tại khu vực Đắk Lắk chỉ còn vài vườn thu hoạch trễ. Mùa sầu riêng đang chuyển qua Lâm Đồng và một số tỉnh miền Tây" – bà Huyền nói.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho hay thời điểm hiện tại, Việt Nam đang "một mình một chợ" cung cấp sầu riêng tươi cho thế giới, tập trung vào thị trường lớn nhất là Trung Quốc.