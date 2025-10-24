Gia tăng các ca viêm phổi do Mycoplasma, Nhật Bản cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch

Vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae gây ra các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là ở trẻ em (Ảnh: Viện An ninh Y tế Nhật Bản)

Theo thống kê từ khoảng 500 cơ sở y tế trên khắp Nhật Bản, trong tuần kết thúc ngày 12/10, trung bình ghi nhận 1,53 ca mới tại mỗi cơ sở, tăng 0,17 ca so với tuần trước đó. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp, số ca mắc tăng, đặc biệt là ở nhóm trẻ em, làm dấy lên lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại như đợt dịch lớn từng xảy ra vào mùa thu - đông năm 2024.

Giáo sư Oishi Tomohiro thuộc Trường Y khoa Kawasaki cảnh báo, Mycoplasma pneumonia có thể gây bùng phát dịch trong 2 năm liên tiếp, và dự báo mùa đông năm nay sẽ ghi nhận thêm nhiều ca bệnh mới. Ông khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa cơ bản như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần với người đang ho, sốt.

Mycoplasma pneumonia là bệnh lây qua giọt bắn hoặc tiếp xúc trực tiếp, với các triệu chứng điển hình gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu và ho kéo dài... Một số bệnh nhân có thể bị viêm phổi nặng, phải nhập viện điều trị. Thời gian ủ bệnh thường kéo dài khoảng 2 tuần, vì vậy những người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân nên theo dõi sức khỏe cẩn thận và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Theo Viện Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản (NIID), trong những năm gần đây, các đợt dịch Mycoplasma pneumonia thường xuất hiện theo chu kỳ 4 - 5 năm, với các đỉnh dịch đáng chú ý vào năm 2012 và 2016. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, số ca mắc giảm mạnh nhờ các biện pháp phòng chống dịch được duy trì rộng rãi. Năm nay, khi các hoạt động xã hội trở lại bình thường, tốc độ lây nhiễm có thể mạnh hơn, đặc biệt trong các trường học và khu dân cư đông đúc.

Các chuyên gia y tế cảnh báo những người có tiền sử hen suyễn hoặc bệnh hô hấp mãn tính cần đặc biệt thận trọng, bởi bệnh có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Việc phát hiện sớm và điều trị bằng kháng sinh phù hợp sẽ giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.