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Gia tăng nguy cơ AI tự tấn công mạng

| | Kinh tế số

Các tác nhân AI có thể tự phát hiện lỗ hổng, viết mã khai thác và điều chỉnh chiến thuật, mở ra nguy cơ tấn công mạng quy mô lớn với chi phí thấp.

Gia tăng nguy cơ AI tự tấn công mạng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Một chiến dịch tấn công mạng sử dụng đồng thời 8 tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) vừa được phát hiện, nhằm vào các hệ thống chính phủ và cơ sở hạ tầng trọng yếu tại một quốc gia Đông Á. Thông tin do Công ty an ninh mạng Dream của Israel công bố.

Theo Dream, các tác nhân AI đã rà quét 21 hệ thống, xâm nhập 85 tài khoản và đánh cắp hơn 2.500 bản ghi dữ liệu.

Chuyên gia Dream nhận định AI hiện có thể tham gia gần như toàn bộ quá trình tấn công mạng, từ phát hiện lỗ hổng, viết mã khai thác đến phối hợp nhiều tác nhân và tự điều chỉnh chiến thuật.

Đáng lo ngại, các nhóm tội phạm mạng có thể sử dụng AI để tự động hóa các cuộc tấn công trên quy mô lớn, hoạt động liên tục với chi phí thấp hơn nhiều so với phương thức truyền thống. Điều này làm gia tăng nguy cơ đối với các hệ thống điện, nước, giao thông và tài chính trên toàn cầu.

Theo Cao Lương

Thời báo VTV

Từ Khóa:
AI

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