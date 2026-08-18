Nvidia nỗ lực triển khai gói tài chính 500 tỷ USD thúc đẩy thị trường chip AI

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Nvidia đang nỗ lực đảm bảo các đối tác có đủ khả năng tài chính để mua chip AI thông qua gói hỗ trợ vốn khổng lồ trị giá 500 tỷ USD phối hợp cùng các định chế tài chính Mỹ.

Từ ngày 10-16/8, Nvidia cùng hàng loạt thực thể tại Wall Street đã công bố kế hoạch huy động 500 tỷ USD để cung cấp các khoản vay với mức lãi suất hấp dẫn phục vụ việc mua chip. Các khoản tín dụng này sẽ được thế chấp bằng chính các thiết bị phần cứng AI mà khách hàng đang mua hoặc thuê lại từ Nvidia.

Tuy nhiên, thị trường đã có phản ứng thận trọng khi giá cổ phiếu của Nvidia giảm 3% ngay sau tin tức này. Trước đó, vào cuối tháng 7, các báo cáo cho thấy Nvidia từng đàm phán để cung cấp khoản bảo lãnh 250 tỷ USD cho dự án trung tâm dữ liệu của OpenAI tại Ohio. Đến ngày 14/8, hai bên đã điều chỉnh quy mô bảo lãnh ban đầu xuống còn dưới 120 tỷ USD và hoãn kế hoạch mở rộng sang các giai đoạn sau.

Về chiến lược kinh doanh, các nhà điều hành tham gia dự án nhận định rằng việc sáng tạo ra các cấu trúc tài chính mới là điều cần thiết để giảm bớt gánh nặng chi phí vay vốn cho khách hàng. Theo các nhà điều hành, việc chuyển đổi từ đầu tư vốn cổ phần sang các cấu trúc giúp việc mua chip rẻ hơn sẽ đảm bảo các công ty AI có thể tiếp tục duy trì tốc độ mua sắm thiết bị. Nhóm này tin rằng đây là bước đi đột phá để duy trì vị thế là công ty không thể thay thế trong nền kinh tế AI trong khi vẫn phải đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một số chuyên gia tài chính đã bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi lâu dài của mô hình cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là phần cứng này. Các chuyên gia đặt câu hỏi liệu giá trị của các con chip AI trong tương lai có đủ ổn định và dễ dự đoán để tạo ra sự tin tưởng cho các bên cho vay hay không.

Theo đánh giá của giới chuyên gia tài chính Mỹ, sự biến động của công nghệ có thể khiến các thiết bị này mất giá nhanh chóng, từ đó gây rủi ro cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm sự an toàn trong các khoản vay.