Gia tăng niềm tin vào triển vọng của nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết kinh tế-xã hội 2 tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhiều điểm sáng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm trong bối cảnh tiếp tục chịu áp lực lớn từ bên ngoài. Thu NSNN đạt 25,4% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ khi sắp xếp, tỉnh gọn bộ máy; cơ cấu thu theo hướng bền vững, thu nội địa ước đạt 27,3% dự toán, tăng 28,9%.

Điểm sáng nữa của kinh tế 2 tháng qua là kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu lần lượt tăng 12%, 8,4% và 15,9% so với cùng kỳ; xuất siêu ước đạt 1,47 tỷ USD. Bên cạnh đó, tổng vốn FDI đăng ký hơn 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt gần 3 tỷ USD, tăng 5,4%.

Các cân đối lớn, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát tốt, tạo dư địa để bổ sung thêm nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, hỗ trợ tăng trưởng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Đáng chú ý, Chính phủ đã quyết liệt tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xử lý tồn đọng, vướng mắc; đẩy mạnh các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống người dân; lĩnh vực văn hoá, xã hội, du lịch, thể thao, thông tin, truyền thông; giáo dục; y tế; tiến độ, yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy; ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền quốc gia; đối ngoại và hội nhập quốc tế,... cũng được chú trọng và tập trung làm tốt.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức, như: Động lực tăng trưởng chưa có sự bứt phá rõ nét; sức ép cạnh tranh gia tăng ở cả thị trường xuất khẩu và trong nước; khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu; thể chế, pháp luật mặc dù đã được quan tâm, chỉ đạo, nhưng vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn"; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn;...

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 và thời gian tới

Dựa trên những kết quả đạt được, phân tích bối cảnh, thách thức cũng như nguồn lực, Bộ Tài chính đề xuất một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, duy trì và bảo đảm hoạt động thông suốt, phát huy ngay hiệu quả của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Về hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cần tập trung khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản pháp luật.

Về điều hành chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng, Bộ Tài chính cần trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất... năm 2025 trước ngày 15/3/2025; hoàn thiện phương án phát hành trái phiếu chính phủ để bổ sung nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm trong quý I; tổng hợp, theo dõi kịch bản giải ngân vốn đầu tư công của từng bộ, ngành, địa phương theo từng quý; kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm; trong tháng 3 nghiên cứu xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ chế khen thưởng, xử lý đối với các bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương về đầu tư công;...

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải triển khai quyết liệt các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 19/CĐ-TTg, Chỉ thị số 05/CT-TTg; chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, phân "luồng" đối tượng để cắt giảm thủ tục, điều kiện cho vay, đẩy nhanh vốn tín dụng đối với các đề án, dự án, lĩnh vực tạo động lực cho tăng trưởng, nhất là tăng trưởng xanh; nghiên cứu xây dựng gói tín dụng cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II.

Nhóm giải pháp tiếp theo là tập trung phát triển thị trường trong nước và kích cầu du lịch. Theo đó, Bộ Công Thương tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả 17 FTA đã ký kết; đẩy nhanh việc đàm phán, ký kết FTA với Trung Đông, Thuỵ Sỹ, Na Uy, Ấn Độ, Brazil...; chủ động giải pháp phòng vệ thương mại phù hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ kiện chống bán phá giá; nghiên cứu, thực hiện hình thành mô hình "Cảng miễn thuế" để đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics lớn, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch; phối hợp với Bộ Xây dựng để có phương án quản lý giá vé máy bay phù hợp, thúc đẩy người dân tiêu dùng, du lịch trong nước trong các dịp lễ.

Cùng với đó là tiếp tục thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút FDI; thực hiện quyết liệt, nhanh chóng hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, phòng chống xâm nhập mặn...; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế, ngoại giao kinh tế; tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội./.