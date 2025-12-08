Giá thuê biệt thự tại Nam Đà Nẵng lên đến 150 triệu/tháng nhờ đâu?

Từ thành công của 78 biệt thự Regal Victoria

Theo báo cáo từ đơn vị vận hành cho thuê Icity Hotels , sau hơn ba năm đi vào vận hành, khu compound Regal Victoria tại Nam Đà Nẵng đã hình thành một cộng đồng sinh sống nhộn nhịp. Đáng chú ý, tỉ lệ lấp đầy ở đây luôn duy trì trên 90% quanh năm, mức độ ổn định hiếm gặp trên thị trường hiện nay.

Khách thuê tại Regal Victoria có đến 60% là người nước ngoài, trong đó 40% quay lại thuê lần thứ hai. Dòng khách chủ yếu là doanh nhân, chuyên gia quốc tế thuê dài hạn và nhóm khách thượng lưu thuê ngắn hạn.

Điểm khiến thị trường thực sự chú ý chính là mức giá cho thuê tại đây. Cũng theo đơn vị Icity Hotels, một căn biệt thự hoàn thiện tại Regal Victoria hiện đang giao dịch cho thuê phổ biến trong khoảng 85–150 triệu đồng/tháng, tương ứng hiệu suất 6–8%/năm – mức hiếm thấy ở phân khúc biệt thự tại Đà Nẵng nếu xét trên tiêu chí dòng tiền thực. Trên thị trường thứ cấp, mức giá chuyển nhượng thấp nhất ghi nhận đã chạm ngưỡng 17 tỷ đồng/căn, vượt lên mặt bằng nhiều khu biệt thự biển truyền thống, bao gồm cả những khu vực vốn được xem là "đất vàng" như Mỹ Khê hay Hải Châu.

Để có mức giá ấn tượng trên, chủ đầu tư Regal Group phát triển theo một chuẩn khắt khe "hữu hạn – tinh tuyển – vận hành chuẩn", từ kiểm soát số lượng, chuẩn nội thất đến lựa chọn đơn vị quản lý chuyên nghiệp.

Thêm vào đó, Regal Victoria sở hữu một vị trí dung hòa giữa các bên. Thuận tiện di chuyển vào trung tâm hành chính, biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế và mất ít thời gian để đến với phố cổ Hội An. Bán kính di chuyển hợp lý giúp dự án vừa khai thác được khách công tác dài ngày, vừa phù hợp với nhóm du khách nghỉ dưỡng cao cấp. Hai sân golf chuẩn quốc tế bên cạnh tạo thành "bộ lọc tự nhiên" cho dòng cư dân và khách thuê, trong khi không gian ven sông và hệ thống an ninh ba lớp giúp mô hình compound phát huy đúng giá trị: riêng tư, khép kín và yên bình.

Mỗi biệt thự không còn là nơi ở tạm thời, mà trở thành không gian trải nghiệm sống đa chiều.

Đến 22 tinh túy dinh thự độc bản The Palace

Từ Regal Victoria có thể chứng minh rằng tại Nam Đà Nẵng, giá thuê không hề thấp, vấn đề nằm ở chỗ thị trường thiếu sản phẩm đạt chuẩn để phục vụ đúng phân khúc khách có khả năng chi trả cao.

Khi 78 căn biệt thự tỉ lệ lấp đầy cao, giá thuê liên tục giữ mức cao và khách quay lại tăng đều qua từng năm, điều đó cho thấy một thực tế rất rõ: cung không theo kịp cầu, đặc biệt ở phân khúc biệt thự compound khép kín, vận hành chuyên nghiệp và hướng đến tầng lớp khách hàng quốc tế.

Cũng từ bài toán lệch pha cung – cầu này tại Nam Đà Nẵng, Regal Group đã dành toàn bộ quỹ đất cuối cùng trong Regal Victoria để kiến tạo bộ sưu tập 22 dinh thự The Palace. The Palace kế thừa toàn bộ "hệ sinh thái ưu điểm" từ vị trí, hạ tầng, danh tiếng cộng đồng và bộ máy vận hành đã thuần thục. Điểm khác biệt nằm ở sự nâng cấp từ diện tích lớn hơn, vật liệu tinh tuyển, thiết kế độc bản và mức độ riêng tư được đẩy lên thành "cá nhân hóa tuyệt đối".

Ở góc nhìn tài chính, Regal Victoria chính là "bài test thị trường" cho The Palace. Với mặt bằng giá cho thuê đã được xác lập, các số liệu vận hành cho phép nhà đầu tư dự đoán tương đối chính xác hiệu quả khai thác.

Theo đơn vị Icity Hotels phân tích, nếu giả định mức đầu tư ban đầu khoảng 24 tỷ đồng/dinh thự, với giá thuê trung bình 125 triệu đồng/tháng và tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức 90%, dòng tiền thực tế có thể đạt khoảng 1,35 tỷ đồng/năm, tương đương hiệu suất gần 7%. Với sự nâng cấp về sản phẩm, The Palace được dự đoán khả năng hiệu suất cho thuê sẽ đạt hoặc vượt mức 8%/năm và có khả năng đạt mức 150 triệu/tháng trở lên nhờ sự đầu tư vào diện tích và nội thất.

Dinh thự The Palace sở hữu vị trí độc bản và quỹ đất cực kỳ hạn chế, biến tài sản này thành một khoản đầu tư không chỉ sinh lời mà còn tăng giá bền vững trong vòng 3–5 năm tới.

Trong phân khúc cao cấp, người thuê không trả một khoản tiền lớn để có chỗ nghỉ lưng, mà trả tiền cho một trải nghiệm sống sang. Đó là lý do vì sao cùng một khu vực, có nơi phải hạ giá để lấp phòng, có nơi luôn kín lịch thuê. Và chính sự khác biệt ấy trong thiết kế, trong trải nghiệm, trong vận hành và cả vị trí hợp lý mới là yếu tố tạo ra giá thuê cao một cách bền vững.