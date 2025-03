Giá tiêu lập kỷ lục 8 năm

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong tháng 2, Việt Nam xuất khẩu 14.331 tấn hạt tiêu, thu về 97,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu mặt hàng được ví như "vàng đen" của nước ta chỉ tăng 5,4% về lượng, còn giá trị tăng đột biến 77,5%.

Tính chung hai tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 27.416 tấn hạt tiêu, giá trị đạt 184,9 triệu USD (khoảng 4.700 tỷ đồng). Tuy lượng hạt tiêu xuất khẩu giảm 11,6%, nhưng giá trị lại tăng mạnh 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn là khách hàng lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam với kim ngạch gần 45 triệu USD. Tiếp sau là Đức và Ấn Độ, kim ngạch lần lượt đạt 19,2 triệu USD và 12,4 triệu USD. Riêng Trung Quốc, sản lượng nhập khẩu tăng 86,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, giá "vàng đen" xuất khẩu bình quân hai tháng đầu năm nay đạt 6.746 USD/tấn, tăng mạnh 68,2% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là mức giá cao nhất trong 8 năm qua, kể từ tháng 2/2017.

Trong khi đó, sản lượng hồ tiêu toàn cầu dự báo sẽ giảm trong năm 2025, chủ yếu do diện tích trồng hồ tiêu ở Việt Nam giảm và điều kiện thời tiết bất lợi tại Ấn Độ. Dự báo sản lượng hồ tiêu của Việt Nam niên vụ 2024-2025 sẽ đạt 172.000 tấn, giảm 2% so với năm trước và giảm tới 47% so với niên vụ 2018-2019. Trong khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao, điều này có thể làm tăng giá tiêu trong thời gian tới.

Việt Nam hiện chiếm khoảng 40% tổng sản lượng và gần 55% kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu. Ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trên thị trường quốc tế, mặc dù đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện quản trị rủi ro và mở rộng hợp tác quốc tế là những yếu tố quan trọng để ngành phát triển bền vững.

Với mức giá tiêu hiện tại, nông dân không chỉ có thu nhập cao mà còn có động lực đầu tư và chăm sóc vườn tiêu tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và ổn định cuộc sống. Giá tiêu cao cũng khuyến khích nông dân tích trữ sản phẩm, giúp giảm áp lực bán ra ngay trong vụ thu hoạch.

Ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Việt Nam có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, là trung tâm sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Năm 2024, diện tích trồng tiêu Việt Nam đạt 110.500 ha, năng suất trung bình 26 tạ/ha, gấp đôi mức trung bình toàn cầu (12,7 tạ/ha), với tổng sản lượng khoảng 200.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu năm 2024 đạt 1,32 tỷ USD, góp phần quan trọng vào nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.

Định hướng phát triển cây hồ tiêu đến năm 2030 đặt ra mục tiêu diện tích trồng tiêu ổn định ở mức khoảng 80.000 – 100.000 ha, với sản lượng đạt từ 200.000 đến 230.000 tấn. Đồng thời, khoảng 40% diện tích trồng tiêu sẽ đạt các tiêu chuẩn quốc tế như GAP, VietGAP và GlobalGAP. Việc phát triển các vùng trồng tiêu hữu cơ cũng đang được chú trọng, với mục tiêu đạt 5.000 ha vào năm 2030, chiếm 5% diện tích hồ tiêu.

Ngành hồ tiêu Việt Nam hiện đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển bền vững, với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp đang chuyển dịch sang phát triển sản phẩm chế biến sâu, gia tăng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành hồ tiêu vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu, áp lực sinh vật gây hại, yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, đến chi phí vận chuyển tăng cao.