Gia tộc 108 năm toàn đẻ con trai, bất ngờ khi biết giới tính thành viên tiếp theo

Người lính cứu hỏa Michael Sherman Jr. và vợ, Joacquia Sherman, đã chia sẻ tin tức thú vị, có một không hai này với người thân trong bữa tiệc tiết lộ giới tính bất ngờ vào ngày 7/9 vừa qua.

Michael chia sẻ với ABC Good Morning America: "Chúng tôi không nghĩ rằng mình có thể có một bé gái".

"Cảm giác thật kỳ diệu. Tôi rất vinh dự vì sau hơn một thế kỷ, dòng họ cuối cùng cũng có một bé gái", anh Michael nói thêm.

Trung úy của Sở Cứu hỏa Quận Montgomery đã rất bất ngờ khi vợ anh mở tiệc tại nhà, đặt máy quay phim và mời họ hàng từ khắp nơi đến dự.

Người lính cứu hỏa trẻ vui sướng khi vợ mang thai bé gái đầu tiên của dòng họ sau 108 năm chỉ sinh cháu trai

“Sáng hôm đó tôi vừa tan ca và chúng tôi có một buổi tiết lộ giới tính em bé với các thành viên trong gia đình. Đó là một bất ngờ lớn, khi tôi tháo bịt mắt ra, cậu con trai nhỏ 5 tuổi của tôi cầm một chiếc bánh có gắn ruy băng màu hồng và vợ tôi cầm một đôi giày màu hồng, báo hiệu rằng chúng tôi sẽ có một bé gái. Thật tuyệt vời", Michael hạnh phúc kể lại.

Được biết, bé gái cuối cùng của gia tộc Sherman là Orah Belle Sherman, chào đời năm 1917 - tức 108 năm trước.

Ông Michael Sherman Sr., cha của Michael Jr., cho biết đây là một sự kiện trọng đại. "Tôi có ba con trai, bố tôi có hai và chú tôi cũng vậy. Dòng họ chúng tôi chỉ toàn con trai", ông nói.

Bà nội Chantene Newman tin rằng cháu gái tương lai của mình là một người đặc biệt. "Tôi tin cháu sẽ làm nên lịch sử trong gia đình Sherman", bà nói.

Gia đình nhỏ hạnh phúc sẽ chào đón thành viên mới vào năm 2026

Cậu con trai 5 tuổi của Sherman Jr. cũng rất háo hức được gặp em gái mình, cô bé dự kiến sẽ chào đời vào ngày 11/3/2026. "Tôi nghĩ thằng bé sẽ là một người anh tuyệt vời và một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Chắc chắn thằng bé rất mong được gặp em gái mới của mình", ông bố tương lai chia sẻ.

Gia đình Sherman đang lên kế hoạch liên hệ với Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để xem chuỗi sinh toàn con trai của họ có xác lập kỷ lục nào không.