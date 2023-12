Giá USD tự do bất ngờ tăng mạnh

Ngày 8-12, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.951 đồng/USD, giảm nhẹ so với hôm qua.

Giá USD ở các ngân hàng được giao dịch quanh 24.060 đồng/USD mua vào, 24.400 đồng/USD bán ra, giảm 30 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD ngân hàng biến động trong biên độ hẹp những ngày qua.

GIá USD tự do đang cao hơn ngân hàng gần 300 đồng

Trong khi đó, giá USD tự do được một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM sáng nay giao dịch quanh 24.630 đồng/USD mua vào, 24.680 đồng/USD bán ra, tăng khoảng 60 đồng so với hôm qua. Giá USD tự do có xu hướng nhích lên trong những ngày gần đây. Hiện giá USD tự do đang cao hơn USD trong ngân hàng gần 300 đồng.

Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 12, Công ty chứng khoán SSI cho biết VNĐ tăng giá so với USD nhờ diễn biến hạ nhiệt của USD. Trong tháng 11, tỉ giá USD/VNĐ giảm 1,2% so với tháng trước - đưa mức tăng kể từ đầu năm thu hẹp về 2,7%.



"Ngược lại, tỉ giá trên thị trường tự do có chiều hướng trái ngược khi tăng nhẹ 50 đồng trong tháng, tạo áp lực dòng tiền đầu cơ giữa 2 thị trường này. Mức biến động của tỉ giá thị trường tự do có thể liên quan đến biến động giá vàng" - chuyên gia của chứng khoán SSI nói.

Giá USD có thể giảm sâu Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB cũng vừa có những dự báo về tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2023, nhận định giống như các đồng tiền châu Á khác, có vẻ như đợt giảm giá tiền đồng gần đây đã kết thúc. Mặc dù VNĐ có thể đi theo xu hướng phục hồi ngoại hối rộng khắp châu Á nhưng mức tăng có thể bị hạn chế do sự phục hồi kinh tế khiêm tốn vào năm 2024. Dự báo giá USD cập nhật của UOB là khoảng 24.000 đồng trong quý I/2024; giảm dần rồi về mức 23.500 trong quý IV năm sau.