Giá vàng 2026 ra sao? Dự báo từ ngân hàng 156 tuổi

Ngân hàng đầu tư 156 năm tuổi Goldman Sachs vừa nâng mạnh dự báo giá vàng cho năm 2026, trong bối cảnh kim loại quý này đã trải qua một năm 2025 - “nóng” nhất trong lịch sử hiện đại.

Theo Barron’s, giá vàng đã tăng gần 75% trong năm 2025, lập kỷ lục khoảng 4.336 USD/ounce cuối tháng 10 trước khi điều chỉnh về quanh 4.062 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và thị trường bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhanh.

Dù vậy, Goldman Sachs vẫn giữ quan điểm, dự báo vàng sẽ lên tới 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, tương đương mức tăng khoảng 21% so với hiện tại.

Trong báo cáo công bố giữa tháng 7, trang Investing.com cho biết Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 từ 4.300 USD lên 4.900 USD/ounce, với lý do đợt tăng giá hiện tại “được dẫn dắt bởi nhu cầu bền vững của cả ngân hàng trung ương và nhà đầu tư phương Tây”.

Đến cuối tháng 10, Goldman Sachs tiếp tục khẳng định họ duy trì mục tiêu 4.900 USD/ounce vào cuối 2026, được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF khi Fed tiến hành cắt giảm lãi suất. Ngân hàng này cho rằng nhiều nhà phân bổ vốn dài hạn – từ quỹ tài sản quốc gia, quỹ hưu trí cho tới các tổ chức quản lý tài sản – đang lên kế hoạch tăng tỷ trọng vàng trong danh mục.

Trong một ghi chú trước đó, Reuters dẫn phân tích của Goldman Sachs cho biết kịch bản cơ sở của ngân hàng là giá vàng đạt 3.700 USD/ounce cuối 2025 và 4.000 USD/ounce vào giữa 2026, dựa trên giả định nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn cao. Tuy nhiên, Goldman Sachs nhấn mạnh nếu nhà đầu tư tư nhân đẩy mạnh rút vốn khỏi trái phiếu kho bạc Mỹ để mua vàng, giá có thể vượt 4.500 USD, thậm chí lên gần 5.000 USD/ounce.

Bài phân tích chính thức trên website Goldman Sachs Research ngày 30/9 cũng lặp lại quan điểm này, cho rằng dự báo 4.000 USD giữa 2026 dựa trên “cầu mang tính cấu trúc từ ngân hàng trung ương” và bối cảnh Fed nới lỏng, qua đó hỗ trợ nhu cầu vàng từ các quỹ ETF.

Cầu vàng toàn cầu lập kỷ lục

Dự báo lạc quan của Goldman Sachs diễn ra trong bối cảnh dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy cầu vàng toàn cầu đang ở mức kỷ lục. Theo Reuters, quý 3/2025, tổng cầu vàng thế giới tăng 3% so với cùng kỳ lên 1.313 tấn, mức cao nhất từng ghi nhận trong một quý; giá vàng giao ngay đã có lúc chạm 4.381 USD/ounce ngày 20/10.

WGC cho biết nhu cầu đầu tư thông qua vàng miếng, tiền vàng tăng 17%, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tăng 134%, trong khi ngân hàng trung ương mua vào 219,9 tấn trong quý 3, cao hơn nhiều so với mức trung bình giai đoạn trước 2022.

Một báo cáo khác của WGC công bố tháng 2/2025 ghi nhận mua ròng của ngân hàng trung ương vượt 1.000 tấn trong năm thứ ba liên tiếp, giúp tổng cầu vàng năm 2024 lên kỷ lục khoảng 4.974 tấn.

MarketWatch bình luận rằng “cơn đói vàng” của ngân hàng trung ương “chưa có dấu hiệu hạ nhiệt” khi nhiều nước muốn đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào tài sản bằng USD trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và nợ công toàn cầu tăng cao.

Trong khi đó, một khảo sát của Reuters với 39 nhà phân tích và trader công bố ngày 27/10 cho thấy giá vàng trung bình được dự báo khoảng 3.400 USD/ounce trong năm 2025 và 4.275 USD/ounce trong năm 2026, lần đầu tiên mức trung vị cho năm 2026 vượt mốc 4.000 USD.

Nghĩa là Goldman Sachs đang đứng ở nửa trên, thậm chí gần “đỉnh” dải dự báo, nhưng không hề đơn độc. Mining.com dẫn một loạt tổ chức phân tích nhận định vàng có thể lên vùng 4.400–5.300 USD/ounce trong 2026, trong khi The Economic Times trích dự báo của HSBC cho rằng mức 5.000 USD/ounce là khả thi nếu căng thẳng địa chính trị, bất ổn chính sách và nhu cầu trú ẩn tiếp tục leo thang.

Ngoài ra, một số phân tích khác nhấn mạnh kịch bản cực đoan: nếu tính độc lập của Fed bị đe dọa và nhà đầu tư mất niềm tin vào USD, việc chỉ cần 1% trong thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ dịch chuyển sang vàng cũng có thể đẩy giá lên xấp xỉ 5.000 USD/ounce – đây cũng là cảnh báo được nhắc lại trong nhiều bản tin về nghiên cứu của Goldman Sachs.

Rủi ro và thông điệp cho nhà đầu tư

Dù vậy, các báo cáo đều lưu ý rủi ro không nhỏ. Barron’s cho biết đợt điều chỉnh gần đây của vàng chủ yếu do USD mạnh lên và kỳ vọng về nhịp cắt giảm lãi suất của Fed thay đổi, cho thấy chỉ cần một cú xoay chiều chính sách tiền tệ là đà tăng có thể tạm chững. Reuters cũng nhắc rằng trong kịch bản lãi suất không giảm như thị trường kỳ vọng, hoặc kinh tế toàn cầu hạ nhiệt rủi ro, lực mua phòng thủ với vàng có thể suy yếu.