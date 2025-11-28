Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng bất động, điều gì đang xảy ra?

28-11-2025 - 12:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay (28/11), giá vàng trong nước đi ngang. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều quanh mốc 153 triệu đồng/lượng.

TS Nguyễn Đức Kiên
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội
41 bài viết

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC ở mốc 153,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đứng im ở mức cao.

Tuy nhiên, giá mua vào vàng miếng SJC các doanh nghiệp đưa ra khá chênh nhau. Theo đó, giá mua của Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 151,9 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý 150,9 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng 152 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn cũng đi ngang. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 149,7 - 152,7 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết ở mức 152 - 153,4 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.162 USD/ounce, giảm 2 USD so với sáng qua. Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng trong nước vẫn khan hiếm nguồn cung trong khi nhu cầu mua của người dân vẫn cao.

Mới đây, tại diễn đàn vàng, ông Nguyễn Đức Kiên - nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng - cho rằng, cần làm rõ sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

“Vì sao giá vàng trong nước và thế giới có lúc chênh lệch đến 20 triệu? Thực tế, nếu trừ đi thuế, phí và công chế tác, chênh lệch giá vàng đó là bao nhiêu. Từ trước đến nay chưa có ai tính toán, cũng không ai nói được điều này…”, ông Kiên đặt vấn đề.

Ông Kiên bày tỏ quan điểm, trường vàng cần hoạt động theo cơ chế thị trường, tức là có cung - có cầu, và hai yếu tố này cần hài hoà với nhau.

Vấn đề hiện nay là cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, bởi đa phần thông tin biến động giá vàng trong xã hội và trên thị trường là có chủ ý. Sự thiếu minh bạch này khiến người dân hoang mang và là nguyên nhân người người nhà nhà đổ xô đi thu mua vàng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.152 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.189 - 26.409 đồng/USD mua - bán, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.730 - 27.850 đồng/USD mua - bán.

Sáng 28/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

