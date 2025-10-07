Giá vàng lập đỉnh, một quốc báo tin vui thu 40 tỷ USD từ xuất khẩu vàng năm nay

Australia cho biết họ kỳ vọng vàng sẽ trở thành nguồn tài nguyên xuất khẩu có giá trị thứ hai của nước này sau quặng sắt trong năm tài chính này, thay thế khí đốt tự nhiên hóa lỏng, do lo ngại về bất ổn địa chính trị thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại an toàn này.

Bộ Công nghiệp cho biết trong báo cáo quý tháng 9 rằng kim ngạch xuất khẩu vàng của Australia dự kiến tăng 12 tỷ đô la Australia (7,9 tỷ đô la Mỹ) lên 60 tỷ đô la Australia (39,68 tỷ USD) trong năm tài chính hiện tại, kết thúc vào tháng 6/2026, do nước này xuất khẩu nhiều vàng hơn với giá cao hơn.

Điều đó sẽ làm lu mờ kim ngạch xuất khẩu LNG của Australia, dự kiến sẽ giảm xuống còn 54 tỷ đô la Úc trong năm tài chính này và xuống còn 48 tỷ đô la Australia vào năm sau, theo đà giảm của giá dầu.

Báo cáo cho biết môi trường lãi suất thấp hơn ở Hoa Kỳ cũng dự kiến hỗ trợ giá vàng trên mức 3.200 đô la một ounce troy trong hai năm tới. Giá vàng đạt mức cao kỷ lục hôm 6/10 và đang giao dịch gần mức 4.000 đô la một ounce. Vàng đang đi ngược lại xu hướng chung của hầu hết các nguồn thu từ xuất khẩu tài nguyên của Australia.

Tổng thu nhập từ xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của Australia dự kiến giảm 5% xuống còn 369 tỷ đô la Australia trong năm tài chính hiện tại và giảm tiếp xuống còn 354 tỷ đô la Australia trong năm tiếp theo.

"Thị trường hàng hóa đang dự đoán tăng trưởng toàn cầu chậm lại do các rào cản thương mại gia tăng và các điều kiện tiền tệ vẫn còn ở mức hạn chế hoặc trung lập tại Hoa Kỳ", báo cáo cho biết.

Quặng sắt vẫn là nền tảng của thu nhập từ xuất khẩu tài nguyên của Úc, chiếm hơn 25% tổng thu nhập từ các mặt hàng tài nguyên và năng lượng trong hai năm tới.

Báo cáo đã nâng dự báo giá quặng sắt thêm 10%, lên mức trung bình 87 đô la một tấn trong năm tài chính này so với dự báo hồi tháng 6, do nhu cầu thép được hỗ trợ bởi một đập thủy điện mới được đề xuất ở Tây Tạng và mục tiêu của Trung Quốc nhằm hạn chế tình trạng dư thừa công suất trong ngành thép.

Nhìn chung, Australia vẫn chứng kiến xu hướng giảm doanh thu từ quặng sắt, dự kiến giảm 3,9 tỷ đô la Australiaxuống còn 113 tỷ đô la Australia trong giai đoạn 2025-2026 và sau đó xuống còn 103 tỷ đô la Australia trong giai đoạn 2026-2027.

Theo Reuters﻿