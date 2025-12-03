Giá vàng leo thang, Italy muốn khẳng định kho vàng 300 tỷ USD ngân hàng trung ương đang quản lý thuộc sở hữu toàn dân

Theo ông Malan, mục tiêu của sáng kiến là đảm bảo vàng quốc gia không bị sử dụng sai mục đích trong tương lai. “Ngay cả Ngân hàng Italy cũng không thể tùy ý sử dụng kho vàng này”, ông nhấn mạnh.

Kho vàng lớn thứ ba thế giới

Ngân hàng Italy hiện nắm giữ 2.452 tấn vàng, tương đương khoảng 285 tỷ euro, chỉ sau Mỹ và Đức, chiếm khoảng 13% sản lượng quốc gia. Vàng được ngân hàng trung ương này quản lý như một phần dự trữ ngoại hối chính thức, giúp củng cố niềm tin vào hệ thống tài chính và đồng euro, đồng thời đảm bảo khả năng thực hiện các chức năng công của ngân hàng.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Đảng Anh em Italy đang thúc đẩy bổ sung một điều khoản vào dự luật ngân sách năm 2026, khẳng định: “Dự trữ vàng do Ngân hàng Italy quản lý và nắm giữ thuộc quyền sở hữu của người dân Italy”.

Ông Malan nhấn mạnh vàng là thành quả lao động của người dân, đồng thời khẳng định chính phủ không có kế hoạch bán hoặc di chuyển dự trữ vàng, vốn một nửa được lưu trữ tại Mỹ.

Lo ngại về quyền sở hữu và tác động chính sách

Vấn đề quyền sở hữu vàng đã là mối quan tâm lâu dài của các đảng cánh hữu, đặc biệt sau cuộc tái cơ cấu Ngân hàng Italy hơn một thập kỷ trước, khi một số tổ chức tài chính, bao gồm cả ngân hàng tư nhân, trở thành cổ đông danh nghĩa của ngân hàng trung ương. Năm 2014, Thủ tướng Meloni từng cảnh báo vàng không được can thiệp bởi các chủ sở hữu mới của Ngân hàng Italy.

Năm 2019, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo rằng việc chuyển dự trữ vàng sang nhà nước sẽ vi phạm các quy định cấm tài trợ bằng tiền tệ và xung đột với các hiệp ước EU. ECB hiện đang xem xét vấn đề này sau khi được Italy tham khảo ý kiến.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, nếu dự luật được thông qua, bất kỳ chính phủ Italy nào cũng có thể bán vàng để giảm nợ công hoặc tài trợ cho các dịch vụ công thiếu ngân sách.

Salvatore Rossi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Italy, nhận định việc giảm dự trữ vàng một cách có hệ thống sẽ báo hiệu Italy đã cạn kiệt các nguồn lực khác.

Triển vọng giá vàng tiếp tục đi lên

Cùng lúc, một khảo sát mới của Goldman Sachs cho thấy gần 70% nhà đầu tư tổ chức toàn cầu dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, có khả năng lập các mức kỷ lục mới. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 12-14/11 với hơn 900 khách hàng. Trong đó, 36% dự đoán vàng vượt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, khoảng 1/3 dự báo dao động trong 4.500 – 5.000 USD/ounce, còn khoảng 5% dự báo giảm xuống 3.500 – 4.000 USD/ounce.

Triển vọng này được thúc đẩy bởi khả năng cắt giảm lãi suất và nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương. Giá vàng tính từ đầu năm đã tăng khoảng 61%, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng hai chữ số, sau khi vượt 4.000 USD/ounce lần đầu tiên vào tháng trước.

Báo cáo Thị trường Kim loại Quý tháng 11/2025 của Sprott Asset Management cho thấy nhà đầu tư đang dịch chuyển từ trái phiếu USD và cổ phiếu nhạy cảm với tỷ giá sang kim loại quý và tiền điện tử.

Daan Struyven, đồng Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Goldman Sachs, nhận định: “Vàng đang trong một xu hướng tăng giá nhiều năm liên tiếp.” Các ngân hàng lớn khác như JPMorgan Chase dự báo vàng có thể đạt 5.055 USD/ounce vào quý cuối năm 2026, trong khi Morgan Stanley dự báo khoảng 4.400 USD/ounce.