Cuối ngày 29/11, giá vàng miếng trên thị trường phổ biến ở mức 131,0 – 136,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Trong đó, Công ty SJC niêm yết loại vàng này ở giá 130,8 – 135,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức 129,5 – 134,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI và PNJ lần lượt áp dụng 129,5 – 134,5 triệu đồng/lượng và 127,5 – 133,7 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng trong nước đã có sự hồi phục khoảng 2,5 – 3 triệu đồng/lượng sau khi giảm mạnh 11 triệu đồng/lượng từ ngày 5/11 đến ngày 22/11.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở giá 3.653 USD/ounce. Giá vàng thế giới trải qua một tuần giao dịch đầy biến động nhưng vẫn khép lại với mức tăng. Từ mức 3.532,80 USD/ounce đầu tuần, giá vàng nhanh chóng phục hồi lên 3.689,08 USD/ounce trong phiên thứ Hai nhờ lực mua bắt đáy và đồng USD suy yếu.

Tuy nhiên, kim loại quý sau đó chịu áp lực bán tháo khi các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến, cùng với lạm phát dai dẳng, làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12. Giá vàng có thời điểm rơi xuống 3.426,35 USD/ounce, mức thấp nhất trong 15 tháng.

Đến cuối tuần, sự suy yếu của đồng USD, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc phục hồi và tâm lý tích cực hơn trên thị trường chứng khoán đã hỗ trợ giá vàng bật tăng trở lại.

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của giới chuyên gia Phố Wall đã phần nào cải thiện sau đợt phục hồi của giá vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về kịch bản giảm giá.

Cụ thể, trong số 15 chuyên gia tham gia khảo sát, 40% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 33% cho rằng giá sẽ giảm và 27% nhận định giá vàng sẽ đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Trong khi đó, trong số 159 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát trực tuyến, 36% kỳ vọng giá vàng tăng, 43% dự báo giá giảm và 21% cho rằng giá sẽ đi ngang hoặc chưa có xu hướng rõ ràng.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định các chỉ báo động lượng của vàng đang chuyển biến tích cực, với vùng kháng cự gần nhất nằm trong khoảng 3.700-3.705 USD/ounce.

Cùng quan điểm lạc quan, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng vàng đã rơi vào trạng thái quá bán trong ngắn hạn. Việc áp lực thanh lý các vị thế mua dần suy yếu, cùng với hoạt động đóng vị thế bán khống và lực mua bắt đáy, đang tạo điều kiện cho giá vàng phục hồi. Tuy nhiên, kim loại quý có thể tiếp tục biến động mạnh cho đến cuộc họp tháng 12 của Fed.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, lưu ý rằng giá vàng hiện diễn biến gần như đồng pha với thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, thị trường đang bước vào giai đoạn có yếu tố mùa vụ thuận lợi đối với vàng, với mùa cưới và lễ hội tại Ấn Độ, dịp Giáng sinh, Tết Nguyên đán và Lễ Tình nhân.

Nếu thị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi, vàng có thể được hưởng lợi đồng thời từ hai động lực này.

Đáng chú ý, ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng đợt giảm giá kéo dài của vàng kể từ mức đỉnh cuối tháng 1 nhiều khả năng đã kết thúc.

Theo ông, vùng 3.200-3.500 USD/ounce là vùng hỗ trợ mạnh. Chuyên gia này kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định quanh mặt bằng hiện tại, trước khi chinh phục trở lại vùng 3.900-4.100 USD/ounce để xác nhận xu hướng phục hồi.

Ông Colombo cũng không loại trừ khả năng vàng sẽ chứng kiến một đợt tăng giá vào dịp Giáng sinh. Kịch bản Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản đã được thị trường phản ánh vào giá từ ít nhất một tháng trước. Do đó, thị trường có thể xuất hiện một nhịp phục hồi nếu Fed không bất ngờ nâng lãi suất tới 50 điểm cơ bản.