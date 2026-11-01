Gửi tại quầy: Lãi suất cao nhất ở mức 6,5%/năm

Theo các biểu lãi suất gần nhất, VPBank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng ở mức 4,45%/năm đối với kỳ hạn 1–2 tháng và 4,65%/năm đối với kỳ hạn 3–5 tháng.

Các kỳ hạn 6–11 tháng được áp dụng lãi suất 6,3%/năm, trong khi kỳ hạn 12–24 tháng có lãi suất 6,4%/năm. Riêng kỳ hạn 36 tháng, VPBank niêm yết lãi suất 5,3%/năm.

Tại Techcombank, lãi suất tiết kiệm Phát Lộc tại quầy dành cho khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng dao động từ 4,05–5,75%/năm. Mức cao nhất được áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn 6–11 tháng có lãi suất 5,55%/năm, trong khi nhóm kỳ hạn 13–36 tháng được áp dụng mức 4,85%/năm.

Tại MB, lãi suất tiết kiệm dành cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng được niêm yết ở mức 3,7%/năm tại kỳ hạn 1 tháng, 3,8%/năm tại kỳ hạn 2 tháng và 4,1%/năm tại các kỳ hạn 3–11 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12–18 tháng là 5,7%/năm, trong khi kỳ hạn 24–60 tháng được áp dụng mức 6,5%/năm.

Sacombank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khoản tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ở mức 4,6%/năm tại các kỳ hạn 1–5 tháng và 5,8%/năm tại kỳ hạn 6–11 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12–13 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 15–18 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn 24–36 tháng đạt 6,3%/năm.

Tại SHB, sản phẩm tiết kiệm bậc thang dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng có lãi suất dao động từ 4,4–6%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6–11 tháng được áp dụng mức 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm và kỳ hạn từ 36 tháng trở lên đạt 6%/năm.

HDBank áp dụng lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn thông thường từ 3,5–5,5%/năm. Mức lãi suất 5,5%/năm được niêm yết tại kỳ hạn 18 tháng, trong khi kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt có lãi suất 4,9%/năm và 5,2%/năm.

Tại ACB, lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ được niêm yết ở mức 4%/năm tại các kỳ hạn 1–6 tháng, 4,2%/năm tại kỳ hạn 9 tháng và 4,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn 15–36 tháng được áp dụng mức 4,9%/năm.

Bảng lãi suất tiết kiệm online ngày 30/11 (Đơn vị: %/năm)

Kỳ hạn MB VPBank Techcombank Sacombank SHB HDBank ACB 1 tháng 3,70 4,45 4,05 4,60 4,40 3,50 4,00 2 tháng 3,80 4,45 4,05 4,60 4,40 3,50 4,00 3 tháng 4,10 4,65 4,35 4,60 4,50 3,60 4,00 4 tháng 4,10 4,65 4,35 4,60 4,50 3,60 4,00 5 tháng 4,10 4,65 4,35 4,60 4,50 3,60 4,00 6 tháng 4,10 6,30 5,55 5,80 5,30 4,90 4,00 7 tháng 4,10 6,30 5,55 5,80 5,30 4,70 — 8 tháng 4,10 6,30 5,55 5,80 5,30 4,70 — 9 tháng 4,10 6,30 5,55 5,80 5,30 4,70 4,20 10 tháng 4,10 6,30 5,55 5,80 5,30 4,70 — 11 tháng 4,10 6,30 5,55 5,80 5,30 4,70 — 12 tháng 5,70 6,40 5,75 5,50 5,70 5,20 4,80 13 tháng 5,70 6,40 4,85 5,50 5,80 5,40 4,90* 15 tháng 5,70 6,40 4,85 5,60 5,80 5,40 4,90 18 tháng 5,70 6,40 4,85 5,60 5,80 5,50 4,90 24 tháng 6,50 6,40 4,85 6,30 5,90 4,90 4,90 36 tháng 6,50 5,30 4,85 6,30 6,00 4,90 4,90

Gửi online: VPBank niêm yết lãi suất 7,1%/năm

Ở kênh trực tuyến, VPBank áp dụng lãi suất 4,65%/năm tại các kỳ hạn 1–5 tháng, 6,5%/năm tại kỳ hạn 6–11 tháng và 6,6%/năm tại kỳ hạn 12–13 tháng.

Đáng chú ý, kỳ hạn 15–18 tháng được VPBank niêm yết lãi suất 7,1%/năm, cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành của ngân hàng. Lãi suất kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng lần lượt ở mức 6,6%/năm và 5,5%/năm.

Tại Sacombank, lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khoản tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng được niêm yết ở mức 4,6%/năm tại kỳ hạn 1–5 tháng, 6,6%/năm tại kỳ hạn 6–11 tháng và 6,8%/năm tại các kỳ hạn 12–18 tháng. Mức cao nhất là 7%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 24–36 tháng.

Techcombank áp dụng lãi suất tiền gửi Phát Lộc online dành cho khách hàng thông thường ở mức 4,25%/năm tại kỳ hạn 1–2 tháng và 4,55%/năm tại kỳ hạn 3–5 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng là 6,05%/năm, kỳ hạn 12 tháng đạt 6,25%/năm, trong khi các kỳ hạn dài hơn được áp dụng mức 5,35%/năm theo biểu niêm yết.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online dao động từ 4,6–6,2%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6–8 tháng có lãi suất 5,7%/năm, kỳ hạn 9–11 tháng là 5,9%/năm và kỳ hạn 12–13 tháng đạt 6%/năm. Mức cao nhất 6,2%/năm được áp dụng tại kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Trong khi đó, biểu lãi suất tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận mức 4,5%/năm tại kỳ hạn 1 tháng, 4,6%/năm tại kỳ hạn 2 tháng và 4,65%/năm tại kỳ hạn 3–5 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 12–18 tháng là 5,8%/năm và kỳ hạn 24–60 tháng đạt 6,5%/năm.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online dao động từ 4,2–5,6%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 5%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 18 tháng đạt mức cao nhất 5,6%/năm.

ACB áp dụng lãi suất online dành cho khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng ở mức 4,5%/năm tại các kỳ hạn 1, 2, 3 và 6 tháng. Lãi suất kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng lần lượt là 4,7%/năm và 5,3%/năm.

Bảng lãi suất tiết kiệm online ngày 30/11 (Đơn vị: %/năm)

Kỳ hạn MB VPBank Techcombank Sacombank SHB HDBank ACB 1 tháng 4,50 4,65 4,25 4,60 4,60 4,20 4,50 2 tháng 4,60 4,65 4,25 4,60 4,60 4,20 4,50 3 tháng 4,65 4,65 4,55 4,60 4,65 4,30 4,50 4 tháng 4,65 4,65 4,55 4,60 4,65 4,30 — 5 tháng 4,65 4,65 4,55 4,60 4,65 4,30 — 6 tháng 5,20 6,50 6,05 6,60 5,70 5,00 4,50 7 tháng 5,20 6,50 6,05 6,60 5,70 4,80 — 8 tháng 5,20 6,50 6,05 6,60 5,70 4,80 — 9 tháng 5,20 6,50 6,05 6,60 5,90 4,80 4,70 10 tháng 5,20 6,50 6,05 6,60 5,90 4,80 — 11 tháng 5,20 6,50 6,05 6,60 5,90 4,80 — 12 tháng 5,80 6,60 6,25 6,80 6,00 5,30 5,30 13 tháng 5,80 6,60 5,35 6,80 6,00 5,50 — 15 tháng 5,80 7,10 5,35 6,80 6,10 5,50 — 18 tháng 5,80 7,10 5,35 6,80 6,10 5,60 — 24 tháng 6,50 6,60 5,35 7,00 6,20 5,00 — 36 tháng 6,50 5,50 5,35 7,00 6,20 5,00 —

Như vậy, tại kỳ hạn 6 tháng, Sacombank đang niêm yết lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 6,6%/năm, tiếp đến là VPBank với 6,5%/năm và Techcombank với 6,05%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, Sacombank cũng dẫn đầu về lãi suất online với mức 6,8%/năm, theo sau là VPBank với 6,6%/năm và Techcombank với 6,25%/năm.

Trong khi đó, VPBank dẫn đầu tại kỳ hạn 15–18 tháng với lãi suất 7,1%/năm. Sacombank có lợi thế về lãi suất tại các kỳ hạn 24–36 tháng, với mức niêm yết 7%/năm.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất gần nhất do các ngân hàng niêm yết ngày 30/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.