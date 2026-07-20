Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 20/7

Giá vàng trong nước mở đầu phiên giao dịch sáng 20/7 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết. Mặt bằng giá vàng miếng phổ biến dao động quanh 147,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu chênh lệch không đáng kể.

Ghi nhận đầu phiên sáng, vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 144,5 – 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). PNJ giao dịch ở mức 144 – 147,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết rất thấp ở chiều mua vào với 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC mua - bán tại 143 – 146,5 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết ở mức 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng. DOJI có giá cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143,3 – 147,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch tại 142,6 – 146,6 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143 146,5 144,5 147,5 PNJ 142,5 146,5 144 147,5 DOJI 143,3 147,3 144,5 147,5 Bảo Tín Minh Châu 142,6 146,6 142,6 147,5 Bảo Tín Mạnh Hải 142,6 146,6 144,5 147,5

Trên thị trường quốc tế , giá vàng ghi nhận đầu phiên sáng dao động quanh 4.000 USD/ounce, giảm 0,45 % so với mức đóng cửa gần nhất.

Trước đó, giá vàng đã tăng giảm 2,5% trong tuần qua khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc Mỹ tăng lãi suất.

Chris Gaffney, chủ tịch bộ phận thị trường thế giới tại EverBank, cho biết: "Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo vàng là đồng đô la Mỹ mạnh hơn và nỗi lo lạm phát toàn cầu gia tăng, đẩy lãi suất toàn cầu lên cao."

Mỹ đã leo thang chiến dịch ném bom mới nhằm vào Iran, tấn công các cây cầu và một sân bay. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông. Giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 16% trong tuần sau các vụ tấn công.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia Phố Wall (Wall Street) phần lớn đều bi quan về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chia rẽ và thiếu quyết đoán sau khi kim loại quý này liên tục về lại mức hỗ trợ 4.000 USD.

Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với tâm lý Phố Wall (Wall Street) chuyển sang bi quan sau khi giá vàng không tăng mạnh bất chấp hàng loạt dữ liệu kinh tế tích cực. Chỉ 1 chuyên gia (tương đương 7%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 11 người khác (79%) cho rằng giá sẽ giảm. 2 nhà phân tích còn lại (14%) nghiêng về quan điểm đi ngang.

Trong khi đó, 169 nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tham gia khảo sát. Trong đó, 68 nhà đầu tư (tương đương 40%) tỏ ra bi quan về triển vọng giá vàng trong tuần tới, 61 người khác (36%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 40 nhà đầu tư còn lại (24%) nghiêng về quan điểm trung lập.

Bà Nguyễn Thu Lan, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Ngoại hối tại Commerzbank nhận định, trong ngắn hạn, tiềm năng tăng giá của vàng có thể vẫn còn hạn chế.

“Với việc xung đột leo thang liên tục tại Trung Đông và nguy cơ giá năng lượng tăng mạnh trở lại, kỳ vọng về việc tăng lãi suất có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong một thời gian gây bất lợi cho kim loại quý”, vị nữ chuyên gia nhận định.

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, xu hướng sẽ không thay đổi. Ông cho rằng dù giá vàng khó có thể đi ngang hoàn toàn, nhưng nhiều khả năng sẽ biến động trong một biên độ nhất định. Hơn nữa, khó có thể chứng kiến một đợt bứt phá tăng giá của kim loại quý cho đến khi thị trường thực sự tin rằng Fed sẽ không còn tăng lãi suất. Bù lại, lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương ở vùng giá hiện tại đang góp phần hỗ trợ thị trường.

Trong khi đó, theo ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, ông nghiêng về kịch bản tăng giá. Vị chuyên gia này cho rằng vàng đã nhiều lần kiểm tra vùng hỗ trợ 4.000 USD trong vài tháng qua và ngưỡng này vẫn đứng vững. Do đó, ông tin rằng hiện tượng sẽ tiếp tục lặp lại. Ông Rich Checkan kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại, dù có thể thị trường chưa sẵn sàng cho một xu hướng tăng bền vững.

Đồng quan điểm, ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, cho rằng đã nhiều lần kiểm định vùng hỗ trợ 3.980 - 4.000 USD/ounce và đều phục hồi trở lại. Điều này cho thấy lực cầu vẫn hiện diện. Theo ông, nếu vượt được vùng cản, giá kim loại quý có thể bước vào giai đoạn hồi phục. Ở chiều ngược lại, việc đánh mất mốc 4.000 USD/ounce sẽ mở ra nguy cơ giảm sâu hơn của giá vàng.