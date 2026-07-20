UOB FinLab đồng hành cùng nữ lãnh đạo doanh nghiệp khai thác AI và thúc đẩy tăng trưởng trong nền kinh tế số

Sự kiện quy tụ hơn 200 nữ lãnh đạo doanh nghiệp và quản lý cấp cao tham gia tìm hiểu cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh AI đang định hình lại cách thức vận hành và tăng trưởng của doanh nghiệp, chủ đề này được lựa chọn nhằm hỗ trợ các nữ lãnh đạo tận dụng hiệu quả các cơ hội mới, đồng thời nâng cao năng lực dẫn dắt doanh nghiệp trong nền kinh tế số.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hơn 20% doanh nghiệp tại Việt Nam do phụ nữ làm chủ và hơn 50% doanh nghiệp có phụ nữ tham gia sở hữu. Với vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động điều hành và ra quyết định chiến lược, nữ doanh nhân đang trở thành một lực lượng đóng góp đáng kể cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Trong bối cảnh đó, AI đang nổi lên như một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và cải thiện chất lượng ra quyết định. Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2026 của UOB, 81% doanh nghiệp tại Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng AI ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp thách thức trong việc chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, đặc biệt khi phải cân nhắc các yếu tố như hiệu quả đầu tư, bảo mật dữ liệu, năng lực nội bộ và yêu cầu tuân thủ.

Ông Shannon Lung, Giám đốc Cấp cao FinLab và Mạng lưới Đối tác chiến lược, Ngân hàng UOB, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy phần lớn doanh nghiệp hiện nay không còn đặt câu hỏi liệu AI có quan trọng hay không. Thay vào đó, thách thức là làm thế nào để triển khai AI một cách hiệu quả, an toàn và mang lại giá trị kinh doanh thực tế. Thông qua UOB FinLab, chúng tôi mong muốn giúp các nữ lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận kiến thức, chuyên gia và hệ sinh thái đối tác cần thiết để tự tin đón nhận đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn."

Ông Shannon Lung, Giám đốc Cấp cao FinLab và Mạng lưới Đối tác chiến lược, Ngân hàng UOB

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, UOB FinLab thiết kế chương trình với trọng tâm là các tình huống ứng dụng thực tiễn. Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, hoạt động tư vấn với chuyên gia AI, khu vực trưng bày giải pháp (AI Showcase) và kết nối đối tác, người tham dự được tiếp cận các kinh nghiệm triển khai AI trong doanh nghiệp, từ việc xây dựng lộ trình ứng dụng đến quản trị dữ liệu, đánh giá hiệu quả đầu tư và phát triển năng lực nội bộ. Chương trình cũng đóng vai trò là điểm khởi đầu để các doanh nghiệp tham gia vào một cộng đồng học hỏi và kết nối lâu dài.

Các diễn giả tham gia thảo luận tại chương trình

Là nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp của UOB, UOB FinLab mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức, chuyên gia, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực ASEAN. Kể từ khi ra đời vào năm 2015 đến nay, nền tảng này đã kết nối và hỗ trợ hơn 40.000 doanh nghiệp trên khắp ASEAN tiếp cận các nguồn lực cần thiết để chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Từ khi thành lập đến nay, UOB Finlab đã giúp kết nối và hỗ trợ hơn 40.000 doanh nghiệp trên khắp ASEAN tiếp cận các nguồn lực cần thiết để chuyển đổi số và phát triển bền vững

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2023, UOB FinLab đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và mở rộng kinh doanh khu vực. Thông qua hệ sinh thái này, UOB tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh đổi mới và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới.

Đối với cộng đồng nữ doanh nhân, sáng kiến Womenpreneur được xây dựng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo nâng cao năng lực kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Khởi nguồn từ các chương trình hỗ trợ nữ doanh nhân từ năm 2021, Womenpreneur đã phát triển thành một nền tảng kết nối các nữ lãnh đạo doanh nghiệp với mạng lưới chuyên gia, cố vấn và đối tác kinh doanh của UOB trên khắp ASEAN.

Thông qua các hoạt động đào tạo, cố vấn và kết nối cộng đồng, Womenpreneur giúp doanh nghiệp tiếp cận các kiến thức và giải pháp thực tiễn trong những lĩnh vực như tài chính, xây dựng thương hiệu, tiếp thị, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ và cơ hội hợp tác trong khu vực. Chỉ riêng tại Singapore, các hoạt động thuộc sáng kiến này đã thu hút hàng trăm nữ doanh nhân tham gia mỗi năm, góp phần hình thành một cộng đồng học hỏi, hỗ trợ và cùng phát triển.

Việc đưa Womenpreneur đến Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội học hỏi và kết nối cho các nữ lãnh đạo doanh nghiệp trong nước mà còn giúp họ tiếp cận sâu hơn với mạng lưới nguồn lực, đối tác và cơ hội kinh doanh trong khu vực ASEAN.

Đánh giá cao vai trò của các chương trình nâng cao năng lực dành cho cộng đồng nữ doanh nhân, bà Đặng Thị Luận, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), cho biết:

"Chương trình UOB FinLab - Nữ Lãnh đạo Doanh nghiệp: Khám phá & Triển khai AI là một trong những sáng kiến thiết thực, góp phần kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái, giúp các nữ lãnh đạo doanh nghiệp tự tin hơn trên hành trình ứng dụng AI, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững."