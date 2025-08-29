Giá vàng nhẫn, vàng SJC hôm nay lại lập đỉnh, vàng thế giới quay đầu giảm: Điều gì đang xảy ra?

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường ghi nhận mức tăng mạnh của vàng nhẫn, với mức bình quân tăng khoảng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cụ thể, tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 120,8 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). PNJ niêm yết mức giá 120,7 – 123,6 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC ghi nhận mức 120,6 – 123,1 triệu đồng/lượng. Riêng DOJI, giá vàng nhẫn ở mức 112,5 – 113,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Đối với vàng miếng SJC, giá tại các doanh nghiệp lớn nâng lên mức 127,4 - 128,9 triệu đồng/lượng (mua - bán)

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ở ngưỡng 3.409 USD/ounce, giảm gần 7 USD so với phiên giao dịch trước. Theo Kitco News, giá vàng đã tăng vọt lên mức cao nhất trong một tháng, vượt 3.400 USD/ounce vào ngày thứ Năm, được hỗ trợ bởi sự suy yếu kéo dài của đồng USD.

Các nhà phân tích tại Bank of America (BofA) dự báo đà tăng sẽ tiếp tục, đồng thời giữ nguyên dự báo rằng kim loại quý này sẽ đạt 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026.

Trong một báo cáo công bố tuần trước, ngân hàng cho biết lãi suất giảm và đồng USD yếu đi sẽ là những yếu tố then chốt hỗ trợ cho giá vàng.

“Khả năng cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng tạo ra điều kiện thuận lợi cho đồng USD suy yếu,” các nhà phân tích viết. “Việc giảm lãi suất trong môi trường lạm phát vẫn ở mức cao nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao hơn.”

Giá vàng giao ngay mới nhất được ghi nhận ở mức 3.417,10 USD/ounce, tăng 0,64% trong ngày. Cùng thời điểm, chỉ số đồng USD giao dịch ở mức 97,81 điểm, giảm 0,32% trong ngày.

Thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch đã gần như hoàn toàn đặt cược vào một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản, với khả năng nới lỏng thêm vào tháng 10 và tháng 12.

“Những dữ liệu kinh tế mới đây của Mỹ đã khiến chúng tôi điều chỉnh dự báo về lãi suất theo hướng giảm,” BofA cho biết, nhấn mạnh các dấu hiệu hạ nhiệt trên thị trường lao động. “Sự suy yếu trong dữ liệu việc làm gần đây, mức tăng trưởng việc làm đang thu hẹp và các tín hiệu khác về sự chững lại của thị trường lao động có thể khiến Fed phải thay đổi đánh giá rủi ro.”

Ngân hàng cũng cho rằng áp lực chính trị đối với Fed, bao gồm các chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump, có thể tiếp tục đè nặng lên đồng USD.

“Rủi ro đối với tính độc lập của Fed đã được nhận diện rõ, nhưng giờ đây thị trường còn phải tính đến hệ lụy từ sự suy yếu thể chế tại các cơ quan thống kê,” các nhà phân tích nhấn mạnh.

BofA cảnh báo rằng lạm phát tăng cao có thể tạm thời hỗ trợ đồng USD, do thị trường có thể giảm kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách. Các nhà kinh tế dự báo chỉ số PCE lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed – công bố vào thứ Sáu sẽ cho thấy mức tăng 2,8% so với cùng kỳ, không thay đổi so với tháng 6.

Tuy nhiên, Bank of America kỳ vọng bất kỳ đợt phục hồi nào của đồng USD cũng sẽ sớm bị bán tháo.

“Nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức dai dẳng, buộc Fed phải cứng rắn hơn trong việc điều chỉnh kỳ vọng nới lỏng, đồng USD có thể chứng kiến một đợt phục hồi ngắn hạn. Dẫu vậy, chúng tôi cho rằng hiện tượng này sẽ chỉ mang tính tạm thời,” báo cáo nhận định.



