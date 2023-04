Giá vàng quay đầu rớt mạnh

Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới quay đầu lao dốc manh, từ mức xấp xỉ 2.050 USD/ounce xuống 1.992 USD/ounce, tức giảm tới gần 60 USD. Đến sáng nay (15/4), giá vàng giao ngay hồi phục nhẹ về 2.004 USD/ounce.

Giá vàng trong nước sáng 15/4 cũng đồng loạt giảm mạnh khoảng 300-500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể, tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều mua và 250 nghìn đồng/lượng chiều bán xuống còn 66,45-67 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá vàng 24k giảm 450 nghìn đồng/lượng xuống còn 56,8-56,95 triệu đồng/lượng.

Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng đã điều chỉnh giá vàng nhẫn tròn trơn 99,99 loại 0,5 chỉ xuống còn 55,5-56,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn tới khoảng 600 nghìn đồng so với hôm qua. Giá vàng miếng SJC tại đây cũng đã giảm về 66,3-67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước điều chỉnh sau khi giá vàng quốc tế lao dốc, do áp lực bán chốt lời sau 2 phiên tăng giá trước đó. Theo giới phân tích, sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tại Mỹ giảm dần, số người thất nghiệp tăng lên, tăng trưởng kinh tế Mỹ có dấu hiệu sụt giảm đã kích thích nhà đầu tư trú ẩn vào kim loại quý. Tuy nhiên, giá vàng chưa sẵn sàng để phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại, khi tăng lên gần 2.050 USD/ounce lại quay đầu lao dốc.

Không chỉ do áp lực bán kỹ thuật mà nhà đầu tư có sự rút lui đáng kể ở kim loại quý khi dữ liệu kinh tế Mỹ mới được công bố khiến nhiều chuyên gia củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng tới.

Thứ Ba, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết lạm phát hàng năm đã tăng 5% trong tháng Ba, giảm mạnh so với mức tăng 6% trong tháng Hai. Tuy nhiên, giá tiêu dùng cốt lõi, loại trừ chi phí năng lượng và thực phẩm, không đổi ở mức 5,6%. Do đó, FED vẫn phải đối phó với mối đe dọa rằng lạm phát cao hơn đang ăn sâu vào nền kinh tế. Xu hướng tương tự với Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, giá bán buôn tăng 2,7%, giảm mạnh so với mức 4,6% trong tháng Hai. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản không thay đổi ở mức 3,4%.