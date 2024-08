Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 22/8

Sáng 22/8, giá vàng SJC tiếp tục đi ngang, giữ nguyên mức 79 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 81 triệu đồng/lượng chiều bán ra.



Giá vàng nhẫn cũng không có nhiều biến động, trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục duy trì trên ngưỡng 2.500 USD/ounce.

Cụ thể, tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn trơn đang được niêm yết ở mức 77,1-78,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 77,08-78,38 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ lần lượt áp dụng 77,10-78,35 triệu đồng/lượng và 77,1- 78,35 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 2.505 USD/ounce, tương đương với khoảng 75,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí khi quy đổi theo tỷ giá VND/USD hiện hành.

Theo một số nhà phân tích, vàng được đẩy lên mức cao kỷ lục mới trên 2.500 USD/ounce do đồng USD mất điểm đáng kể. Khi vàng tiếp tục đà tăng chưa từng có, chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng tại 101 điểm. Theo đó, DXY - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ toàn cầu, đã giảm hơn 2% kể từ đầu tháng 8. Nếu so với đầu tháng 7, DXY đã giảm khoảng 4%.

Shivaan Tandon, nhà kinh tế thị trường tại Capital Economics, cho rằng đây là khởi đầu cho sự suy yếu sâu hơn của đồng đô la Mỹ. Công ty nghiên cứu này dự báo chỉ số đô la Mỹ có thể sẽ giảm xuống 98 điểm vào cuối năm 2025.