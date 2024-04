Giá vàng tăng như nước lũ

Phiên thứ Tư (3/4), trên thị trường thế giới, lúc 17:00 GMT, giá vàng giao ngay tăng vọt lên 2.295,1 USD/ounce, vàng kỳ hạn tháng 6/2024 lên 2.314,40 USD/ounce, các kỳ hạn xa hơn thậm chí còn cao hơn nữa – là những kỷ lục cao mới trong lịch sử, trong bối cảnh khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Vàng, hàng rào chống lạm phát và là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế, đã tăng hơn 11% từ đầu năm đến nay, nhờ lực mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong 4 phiên gần đây, giá vàng liên tiếp tăng lên những kỷ lục cao mới.

Nguyên nhân đầu tiên đẩy giá vàng tăng mạnh trong phiên này là bởi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Jerome Powell, nói rằng các số liệu gần đây về mức tăng việc làm và lạm phát cao hơn dự kiến không làm thay đổi đáng kể bức tranh chung về chính sách kinh tế của Mỹ - được nhiều nhà phân tích gọi là “bức tranh kinh tế tổng thể màu hồng”.

Ông Powell nói rằng “nếu nền kinh tế phát triển rộng rãi như chúng tôi mong đợi”, rằng ông và các đồng nghiệp của ông trong ngân hàng trung ương Mỹ phần lớn đồng ý rằng lãi suất chính sách hạ xuống sẽ phù hợp “vào một thời điểm nào đó trong năm nay”. Hai nhà hoạch định chính sách của Fed hôm thứ Ba cho biết họ nghĩ rằng việc Mỹ cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay là điều “hợp lý”.

Các nhà đầu tư vẫn mong đợi Fed sẽ tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên tại cuộc họp chính sách ngày 11-12 tháng 6 tới, ngay cả khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây khiến một số người nghi ngờ về kết quả đó.

Dữ liệu cho thấy tăng trưởng ngành dịch vụ của Mỹ tiếp tục chậm lại trong tháng 3, trong khi chi phí sản xuất tháng 3 giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm, điều này báo hiệu triển vọng lạm phát tiến triển tốt.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Cách tiếp cận thận trọng thông thường của ông Powell không làm những nhà đầu cơ vàng lo lắng…Tôi nghĩ những nhà đầu cơ giá lên muốn thấy mức 2.300 USD và tôi nghĩ ngày càng có nhiều 'khách vãng lai' tham gia vào giao dịch này."

Một nguyên nhân mới tác động lên giá vàng là nhu cầu mua làm nơi trú ẩn an toàn tăng mạnh sau trận động đất kinh hoàng ở Đài Loan (Trung Quốc), thúc đẩy các nhà đầu tư châu Á mua kim loại quý, trong bối cảnh xuất hiện một đợt bán tháo chứng khoán trên diện rộng.

Lúc 7h58 (6h58 giờ Hà Nội) ngày 3/4 đã xảy ra một trận động đất 7,4 độ ở ngoài khơi huyện Hoa Liên của đảo Đài Loan, khiến 9 ít nhất người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương và nhiều người mất tích; ít nhất 26 tòa nhà sụp đổ. Ngay sau trận động đất, Đài Loan, Nhật Bản và  Philippines đã phát cảnh báo sóng thần.

Nguyên nhân thứ ba là dữ liệu cập nhật về nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương, đã góp phần thúc đẩy giá vàng tăng trong phiên này.

Thông tin từ Hội đồng Vàng (WGC) thế giới cho biết, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương tiếp tục thống trị thị trường. Theo đó, nhu cầu đạt 19 tấn trong tháng 2/2024, mặc dù giảm 58% so với tháng 1 nhưng vẫn là mức cao. Krishan Gopaul, nhà phân tích thị trường cấp cao tại WGC, cho biết nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương vẫn ổn định trong những tháng đầu năm 2024.

Ông cho biết: “Trên cơ sở so với cùng kỳ năm ngoái, các ngân hàng trung ương báo cáo đã bổ sung 64 tấn vàng vào kho dự trữ trong 2 tháng đầu năm nay, thấp hơn 43% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng tăng gấp 4 lần so với năm 2022”. “Mặc dù nhu cầu từ các ngân hàng trung ương chậm hơn trong tháng 2, nhưng năm nay đã có một khởi đầu thuận lợi và xu hướng mua vàng rộng rãi vẫn còn nguyên đó.” WGC lưu ý rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục thống trị thị trường vàng khi họ mua 12 tấn trong tháng Hai.

“Tính cả tháng 2, dự trữ vàng của PBoC đã tăng 16 tháng liên tiếp, mặc dù tỷ lệ vàng trong tổng dự trữ vẫn ở mức khoảng 4%", ông Gopaul cho biết. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục mua vàng vì nước này muốn đa dạng hóa lượng nắm giữ của mình khỏi đồng đô la Mỹ.

Về yếu tố rủi ro đối với triển vọng giá vàng, đó là thời điểm Fed sẽ cắt giảm lãi suất, có thể không phải là tháng 6 mà xa hơn nữa.

Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết: “Khả năng Fed cắt giảm lãi suất vẫn còn đó, nhưng dữ liệu vẫn thực sự mạnh mẽ. Đây là năm bầu cử, vì vậy tôi không nghĩ Fed sẽ muốn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sụp đổ nào trên thị trường”.

Nhà phân tích Julius Baer của Carsten Menke cho biết: “Chúng tôi vẫn khá thận trọng với vàng và tin rằng có nhiều khả năng giá vàng sẽ giảm khỏi mức cao hiiện tại, mặc dù chúng tôi thừa nhận rằng khả năng cao trong ngắn hạn đang nghiêng về phía tăng giá, xét đến tâm lý thị trường tăng giá”.

Báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu, cùng với dữ liệu lạm phát mới sẽ được công bố vào tuần tới.

Tham khảo: Reuters, Kitco