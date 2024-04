Thị trường ngày 03/4: Giá vàng đạt kỷ lục mới, dâu, đồng, quặng sắt, cao su tiếp tục tăng

Ảnh minh họa

Dầu tăng

Giá dầu đóng cửa tăng sau các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở năng lượng của Nga và xung đột leo thang ở Trung Đông đã đẩy giá dầu Brent vượt ngưỡng 89 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023.

Chốt phiên 02/4, dầu Brent kỳ hạn tháng 6 đóng cửa tăng 1,5 USD hay 1,7% lên 88,92 USD/thùng sau khi chạm đỉnh 89,08 USD/thùng. Dầu WTI kỳ hạn tháng 5 tăng 1,44 USD hay 1,7% lên 85,15 USD sau khi lên 85,46 USD, cũng cao nhất kể từ tháng 10.

Một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga trong một cuộc tấn công mà ban đầu cho biết họ đã đẩy lùi.

Nhà máy xử lý khí đốt Astrakhan của Nga do công ty năng lượng khổng lồ Gazprom kiểm soát cũng đã tạm dừng sản xuất các sản phẩm dầu mỏ sau khi ngừng hoạt động liên quan tới sửa chữa vào ngày 30/3. Dự trữ xăng và dầu diesel tại Nga vẫn ở mức cao.

Nga, một trong ba nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới và là một trong những nhà xuất khẩu sản phẩm dầu lớn nhất, đã phải đối mặt với các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và cũng đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Nga, một trong ba nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới và là một trong những nhà xuất khẩu sản phẩm dầu lớn nhất, đã phải đối mặt với các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và cũng đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Dự trữ dầu thô và sản phẩm của Mỹ được dự kiến giảm trong tuần trước, theo thăm dò của Reuters.

Các thị trường cũng đang chờ đợi cuộc họp cấp Bộ trưởng của OPEC+. Reuters dẫn lời các nguồn tin của OPEC+ rằng hội thảo khó có thể khuyến nghị bất kỳ thay đổi nào trong chính sách sản lượng dầu.

Vàng đạt kỷ lục mới

Giá vàng đạt kỷ lục mới do các nhà đầu tư mua tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông ngày càng gia tăng, phần lớn lờ đi việc USD tăng mạnh và giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 2.268,44 USD/ounce, sau khi đạt mức cao mọi thời đại tại 2.276,89 USD/ounce. Vàng Mỹ đóng cửa tăng 1,1% lên 2.281,8 USD/ounce.

Đợt tăng giá vàng mới nhất có lẽ cũng liên quan tới hoạt động bán khống từ các văn phòng gia đình và các cửa hàng giao dịch độc quyền.

Iran thề sẽ trả thủ Israel vì cuộc công kích vào khu đại sứ quán Iran ở Damascus.

Sự kết hợp của các yếu tố tăng giá đã khiến giá vàng thỏi tăng gần 10% từ đầu năm tới nay.

Đồng tăng

Giá đồng tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần do số liệu sản xuất mạnh từ Trung Quốc và kế hoạch cắt giảm sản lượng của các nhà máy luyện tại nước tiêu thụ hàng đầu thế giới này mặc dù đà tăng bị hạn chế bởi một đồng USD mạnh.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 1,4% lên 8.990 USD/tấn. Giá kim loại này trước đó đã chạm 9.044 USD, cao nhất kể từ ngày 21/3.

Các nhà máy luyện đồng hàng đầu của Trung Quốc trong tháng trước đã đồng ý kế hoạch cắt giảm sản lượng tại một số nhà máy thua lỗ vì tình trạng thiếu nguyên liệu thô và phí chuyển đổi từ quặng thành kim loại tinh chế thấp kỷ lục.

Khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất tại Trung Quốc tháng 3 tăng lần đầu tiên trong 6 tháng trong khi các đơn hàng xuất khẩu tăng sau 11 tháng sụt giảm.

Hoạt động sản xuất của Mỹ mở rộng lần đầu tiên trong 1,5 năm do sản xuất phục hồi mạnh và các đơn hàng mới tăng. Nhưng giá các nhà sản xuất phải trả tăng với tốc độ nhanh hơn và làm gia tăng mối lo ngại về áp lực lạm phát, điều này có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Lãi suất tăng tại Mỹ khiến đồng USD của Mỹ mạnh, làm các hàng hóa định giá bằng đồng tiền này đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Quặng sắt Đại Liên tăng do nhu cầu mạnh

Quặng sắt Đại Liên tăng do việc tăng cường mua vào của các khách hàng Trung Quốc trước đợt nghỉ lễ trong tuần này.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 3,1% lên 768 CNY (106,15 USD)/tấn, trước đó trong phiên giá đã tăng 4,1%.

Các thị trường Trung Quốc sẽ đóng cửa nghỉ lễ vào thứ 5 và thứ 6 do vậy việc mua hàng dồn vào ba ngày đầu tuần.

Hy vọng về khả năng hạn chế nguồn cung của các nhà máy thép Trung Quốc trong bối cảnh thị trường dư cung cũng thúc đẩy giá của hợp kim sắt. Điều này hỗ trợ giá quặng sắt của Trung Quốc (đã giảm 20% trong quý 1) – giảm mạnh nhất kể từ quý 3/2021 – do nhu cầu giảm khi hoạt động xây dựng tại Trung Quốc trì trệ.

Tại Singapore quặng sắt giao tháng 5 tăng 0,4% lên 101,7 USD/tấn.

Thép tại Thượng Hại hầu như tăng. Hợp đồng thép thanh kỳ hạn tháng 5 tại Thượng Hải tăng 1,7% lên 3.463 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng tăng 2,6% lên 3.688 CNY, dây thép cuộn tăng 2,2% lên 3.752 CNY, thép không gỉ tăng 1,3% lên 13.455 CNY.

Cao su Nhật Bản tăng

Cao su Nhật Bản tăng nhẹ trong bối cảnh giá dầu tăng và đồng JPY yếu, ngay cả khi thị trường cố gắng củng cố sau đợt tăng mạnh vào tháng trước.

Hợp đồng cao su giao tháng 9 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 0,4 JPY hay 0,12% lên 325,5 JPY (2,15 USD)/kg.

Tại Thượng Hải, cao su giao tháng 9 giảm 35 CNY xuống 14.615 CNY (2.020,07 USD)/tấn.

Giá dầu tăng bởi những dấu hiệu nhu cầu có thể cải thiện ở Trung Quốc và Mỹ, và lo ngại ngày càng tăng về xung đột mở rộng ở Trung Đông có thể ảnh hưởng tới nguồn cung từ khu vực này. Cao su tự nhiên thường theo hướng giá dầu và cạnh tranh giành thị phần với cao su tổng hợp được làm từ dầu mỏ.

Đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 1,8% xuống 22,32 US cent/lb.

Các đại lý cho biết thời tiết khô hơn tại khu vực quan trọng Trung Nam của Brazil có thể cho phép các nhà máy bắt đầu hoạt động chế biến cho niên vụ 2024/25, mặc dù thời tiết có thể trở nên ẩm ướt hơn trong nửa cuối tuần tới.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 giảm 1,3% xuống 643,9 USD/tấn.

Cà phê tăng

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 tăng 5,3% lên 3.663 USD/tấn, đóng cửa cao kỷ lục.

Các đại lý cho biết thị trường vẫn tiếp tục được hỗ trợ từ nguồn cung hạn chế tại Việt Nam, nước sản xuất robusta hàng đầu.

Xuất khẩu cà phê của Costa Rica giảm 29% trong tháng 3 so với cùng tháng năm trước do sản lượng giảm và đồng nội tệ tăng giá so với USD.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5 tăng 3,1% lên 1,9775 USD/lb.

Ngô, lúa mì, đậu tương giảm

Giá ngô trên thị trường Chicago giảm do dự báo thời tiết gieo trồng mùa xuân thuận lợi, làm giảm lo ngại về khả năng diện tích trồng thấp hơn dự kiến từ báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA trong tuần trước.

Đậu tương quay lại giảm vào cuối phiên do lực bán kỹ thuật sau khi giá vượt qua các ngưỡng hỗ trợ trước đó.

Lúa mì giảm sau khi USDA báo cáo tình trạng vụ đông ở mức cao nhất trong 5 năm và dự báo có thêm mưa ở vùng đồng bằng phía nam.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 9 US cent xuống 4,26-1/2 USD/bushel trong khi lúa mì kỳ hạn tháng 5 giảm 11-3/4 US cent xuống 11,74 USD/bushel.

Lúa mì CBOT cùng kỳ hạn này giảm 11-3/4 US cent xuống 5,45-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 03/4