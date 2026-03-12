Giá vàng thế giới chịu áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh

Đến 14h ngày 12/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng trước đó. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết phổ biến quanh 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900 nghìn đồng/lượng so với cuối phiên trước. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều điều chỉnh, tại Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC giảm 900 nghìn đồng/lượng, đưa giá giao dịch về 183,5 – 186,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng nhẫn, các sản phẩm cũng giảm nhẹ theo xu hướng chung. Nhẫn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200 nghìn đồng/lượng, giao dịch quanh 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng . Nhẫn tròn 999,9 của Tập đoàn Phú Quý giảm 900 nghìn đồng/lượng, còn 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 999,9 được điều chỉnh giảm 900 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn 9999 của Công ty Vàng bạc Sài Gòn (SJC) cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng, giao dịch quanh 183 – 186 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thị trường bạc ghi nhận biến động nhẹ theo chiều tăng. Tại Tập đoàn Phú Quý, bạc 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 3,243 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,343 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Bạc thỏi 999 loại 1kg được giao dịch quanh 86,48 triệu đồng/kg ở chiều mua và 89,14 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Diễn biến giá vàng quốc tế trong 7 ngày vừa qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 5.173,8 USD/ounce, giảm khoảng 35,2 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hiện chịu áp lực điều chỉnh khi nhà đầu tư gia tăng hoạt động chốt lời sau khi kim loại quý này có thời điểm tăng mạnh lên 5.224 USD/ounce trong phiên trước.

Ngoài ra, sự phục hồi của chỉ số USD (DXY) cũng tạo thêm sức ép lên giá vàng, trong bối cảnh thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 18/3 tới.

Số liệu vừa được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức lạm phát này vẫn cao hơn mục tiêu 2% của FED. Điều này củng cố nhận định rằng cơ quan này có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Trong bối cảnh đó, vàng – tài sản không sinh lãi – thường kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư như trái phiếu hoặc tiền gửi.

Ở các thị trường liên quan, chỉ số USD-Index tăng lên 99,47 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,237%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm. Giá dầu thế giới tăng mạnh khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang trở lại, dầu Brent giao dịch quanh 100,37 USD/thùng và dầu WTI ở mức 94,44 USD/thùng.