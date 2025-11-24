Giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn trong nước ngày 24/11 tiếp tục giảm

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 24/11, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được điều chỉnh xuống còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn, vàng SJC niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu hôm nay 24/11.

Nhiều thương hiệu khác giữ nguyên mức giá so với cuối tuần. Đơn cử như PNJ và DOJI cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,1 – 149,1 triệu đồng/lượng. Công ty SJC tiếp tục niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146 – 148,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJ cũng không có sự điều chỉnh so với đóng cửa phiên giao dịch tuần trước. Giá vàng miếng bán ra vẫn ở mức 150,4 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào phổ biến quanh mức 148,4 – 148,9 triệu đồng/lượng.

﻿ Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm còn 4.045 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Khảo sát vàng hàng tuần của một nền tảng tài chính quốc tế cho thấy tâm lý giới phân tích đang trở nên thận trọng hơn: trong số 13 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ 2 người (15%) dự báo vàng tăng, 4 người (31%) cho rằng sẽ giảm và hơn một nửa kỳ vọng giá tiếp tục đi ngang.

Theo bà Barbara Lambrecht (Commerzbank), thị trường vàng thời điểm này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kỳ vọng lãi suất của Fed. Nếu kỳ vọng giảm lãi suất không hồi phục, giá vàng nhiều khả năng còn tiếp tục dao động hẹp.

Nhóm phân tích của TD Securities cũng cho rằng dòng tiền đầu tư vào vàng đang chững lại, dù hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng—nhưng không đủ tạo đà tăng mạnh như trước.

Ông Lukman Otunuga (FXTM) dự báo vàng sẽ tiếp tục giao dịch trong biên hẹp tuần này. Các báo cáo kinh tế quan trọng như doanh số bán lẻ và PPI của Mỹ sẽ đóng vai trò quyết định.

Nếu dữ liệu yếu, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất có thể tăng trở lại và kéo vàng vượt 4.100 USD/ounce. Ngược lại, dữ liệu mạnh có thể khiến giá thủng mốc 4.000 USD/ounce, mở ra vùng giảm về 3.970 – 3.930 USD/ounce.

Một số chuyên gia vẫn giữ góc nhìn tích cực. Chiến lược gia Colin Cieszynski (SIA Wealth Management) cho rằng vàng đã phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 4.000 USD và có xu hướng đi trong biên 4.000 - 4.200 USD.

Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định vàng cần thêm thời gian để tạo nền trước khi bứt phá bền vững, trong khi dòng tiền chờ mua vẫn đứng ngoài thị trường.

Còn ông Kevin Grady (Phoenix Futures and Options) thì nhấn mạnh mọi diễn biến đều xoay quanh lãi suất của Fed, nhưng khẳng định xu hướng dài hạn vẫn là tăng.

Theo ông, vàng đã tăng 50% từ đầu năm và cổ phiếu ngành vàng tăng tới 125%. Hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục nếu giá điều chỉnh, và họ không có ý định bán ra.