Giá vàng thế giới sẽ đi về đâu? Đây là dự báo mới nhất từ các chuyên gia

Giá vàng hồi phục sau nhịp điều chỉnh

Trong năm 2025, giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh mới, có thời điểm chạm 4.360 USD/ounce vào ngày 20/10. Tuy nhiên, giá đã giảm về mức 3.970 USD/ounce vào đầu tuần trước trước khi bất ngờ tăng mạnh trở lại. Đến sáng thứ Năm (13/11), giá vàng có lúc lên 4.260 USD/ounce, trước khi điều chỉnh nhẹ.

Đà tăng mới cho thấy thị trường hầu như không thay đổi nhiều sau khi Chính phủ Mỹ kết thúc đợt đóng cửa. Sự không chắc chắn về kinh tế và tài chính tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua vàng, đặc biệt từ các quỹ ETF tại Bắc Mỹ. Quý ETF là các quỹ mua và nắm giữ vàng vật chất. Khi nhu cầu mua chứng chỉ quỹ tăng, quỹ phải mua thêm vàng, từ đó đẩy giá vàng lên.

Trong báo cáo mới nhất, UBS dự báo vàng có thể tăng thêm 10%, lên khoảng 4.700 USD/ounce nếu rủi ro chính trị hoặc biến động thị trường tài chính gia tăng.

Giữa bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt và lo ngại về tính bền vững của đà tăng mạnh trên thị trường chứng khoán, vàng tiếp tục được xem là nơi trú ẩn an toàn. Nhiều nhà đầu tư lớn trong thời gian gần đây cũng khuyến nghị tăng tỷ trọng vàng trong danh mục.

Thanh khoản thị trường vàng Mỹ tăng kỷ lục

Khối lượng giao dịch vàng tại Mỹ đạt 208 tỷ USD/ngày trong tháng 10, cao nhất từ trước đến nay. Con số này tăng 59% trong tháng 9 và thêm 51% trong tháng 10.

Dòng tiền từ ETF là động lực chính, đủ bù đắp cho nhu cầu giảm từ thị trường vàng trang sức, vàng miếng và vàng xu.

Riêng tại Mỹ, lượng vàng vật chất mà các quỹ ETF bổ sung trong quý 3/2025 tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái.

UBS nhận định đà tăng này nhiều khả năng duy trì do bối cảnh địa chính trị tiếp tục bất ổn.

Hàng loạt yếu tố hỗ trợ giá vàng

Trước hết, nguy cơ Chính phủ Mỹ có thể lại rơi vào tình trạng đóng cửa vào cuối tháng 1 nếu Quốc hội không kịp thông qua ngân sách mới, khiến nhu cầu trú ẩn gia tăng.

Bên cạnh đó, chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đang đối mặt với những thách thức pháp lý khi Tòa án Tối cao đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc áp dụng theo Đạo luật IEEPA, làm gia tăng mức độ bất định mà theo UBS sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Thêm vào đó, khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất có thể khiến đồng USD suy yếu, qua đó củng cố sức hấp dẫn của vàng.

Cuối cùng, mức nợ công toàn cầu cao kỷ lục cũng thúc đẩy các ngân hàng trung ương tăng cường dự trữ vàng như một tài sản an toàn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng bán lẻ tại Mỹ cũng đang tăng mạnh, đặc biệt mặt hàng vàng miếng.

“Kinh doanh vàng của Costco đang bùng nổ cả online lẫn trực tiếp, nhờ niềm tin của người tiêu dùng và việc giữ giá ổn định trong bối cảnh thị trường tăng nóng”, báo cáo cho biết.