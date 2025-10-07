Giá vàng tiếp tục lập đỉnh, chuyên gia dự báo về nguy cơ điều chỉnh sâu sắp tới

Nguy cơ "quá mua" và tín hiệu cảnh báo sớm

Theo Paul Ciana, chuyên gia phân tích kỹ thuật của Bank of America – vàng đã đạt được phần lớn dư địa tăng giá mà giới đầu tư kỳ vọng từ đầu năm. Ông cho rằng các chỉ báo kỹ thuật trên nhiều khung thời gian đều đang phát tín hiệu cảnh báo tình trạng "quá mua" khi giá tiến gần mốc 4.000 USD/ounce.

"Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng của vàng đang dần kiệt sức. Nếu đúng vậy, giai đoạn hợp nhất hoặc điều chỉnh có thể diễn ra trong quý IV," ông nhận định. Ciana khuyến nghị nhà đầu tư nên nâng mức cắt lỗ, tăng cường phòng hộ hoặc giảm bớt vị thế mua để quản trị rủi ro.

Ông cũng lưu ý rằng trong 11 lần trước đây khi vàng tăng liên tục bảy tuần liền, giá đều giảm trong vòng bốn tuần sau đó. Thực tế, vàng hiện đang cao hơn khoảng 21% so với đường trung bình 200 ngày – vùng mà các đỉnh giá thường xuất hiện. Đây là tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy xu hướng có thể cần "nghỉ ngơi" trước khi tiếp tục chinh phục các mức cao mới.

Cùng quan điểm, Renisha Chainani – Trưởng bộ phận nghiên cứu của Augmont – cho rằng dù xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn được duy trì, song tốc độ leo dốc quá nhanh trong thời gian ngắn khiến thị trường dễ bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật. Bà nhận định, một nhịp giảm từ 5–6% là hoàn toàn có thể xảy ra khi nhà đầu tư chốt lời, đặc biệt sau khi vàng đã tăng gần 50% chỉ trong chưa đầy 10 tháng – mức tăng mạnh nhất kể từ cuối thập niên 1970.

Theo Chainani, việc vàng di chuyển quá nhanh qua những vùng giá chưa từng có tiền lệ như 3.400 – 3.900 USD/ounce khiến thị trường dễ xuất hiện các đợt "rung lắc" mạnh. "Một đợt điều chỉnh vừa phải sẽ lành mạnh cho xu hướng dài hạn, giúp giá ổn định trước khi tiến xa hơn," bà nói.

Tương tự, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cũng nhận định rằng thị trường đang ở trạng thái hưng phấn cao độ và cần một "retracement" (điều chỉnh kỹ thuật) để củng cố đà tăng. Theo ông, vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 3.700 – 3.800 USD/ounce; nếu thủng ngưỡng này, vàng có thể giảm sâu hơn trước khi hồi phục.

Các yếu tố vĩ mô tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh

Không chỉ yếu tố kỹ thuật, các yếu tố vĩ mô cũng đang góp phần tạo nên rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn. Trước hết, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm là một trong những động lực lớn nhất giúp vàng tăng giá. Tuy nhiên, nhiều quan chức FED gần đây đã phát tín hiệu thận trọng hơn, cho rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ cần dựa trên dữ liệu thực tế, thay vì kỳ vọng. Nếu FED duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài, vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh đáng kể.

Bên cạnh đó, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, vốn đang khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến vàng như tài sản trú ẩn cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Nếu các bên đạt được thỏa thuận ngân sách bất ngờ, tâm lý lo ngại giảm bớt, dòng vốn trú ẩn có thể chảy ngược ra khỏi thị trường vàng.

Thêm vào đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, tiếp tục là rào cản lớn với kim loại quý. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, làm giảm nhu cầu mua mới.

Một yếu tố khác được giới phân tích chú ý là dòng vốn vào các quỹ ETF vàng – vốn đã tăng mạnh trong tháng qua. Khi vàng lập đỉnh, nhóm nhà đầu tư cá nhân – những người thường tham gia muộn trong chu kỳ tăng – có thể bắt đầu chốt lời. Lịch sử cho thấy các đợt điều chỉnh mạnh của vàng thường xảy ra khi tâm lý "FOMO" (sợ bỏ lỡ cơ hội) đạt đỉnh và đảo chiều nhanh chóng.

Một khi hiện tượng chốt lời lan rộng, đặc biệt ở các quỹ ETF lớn, áp lực bán ra có thể gia tăng đột ngột, khiến giá vàng điều chỉnh sâu hơn kỳ vọng. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng đà tăng hiện nay của vàng đang ở "giai đoạn trưởng thành", tương tự giai đoạn cuối của các chu kỳ tăng trước đó.

Mặc dù rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã rõ ràng, hầu hết chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng trung và dài hạn của vàng là tích cực. Nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, lạm phát dai dẳng và hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá trong năm tới.

Tuy nhiên, để xu hướng tăng được bền vững, thị trường cần một nhịp điều chỉnh kỹ thuật nhằm giảm bớt sự "nóng vội" của dòng tiền. Theo các mô hình kỹ thuật, vùng hỗ trợ mạnh của vàng nằm quanh 3.700 – 3.800 USD/ounce; nếu mức này được giữ vững, khả năng phục hồi trở lại vùng 4.000 USD là hoàn toàn có cơ sở. Ngược lại, nếu thủng ngưỡng này, giá vàng có thể lùi về mốc 3.525 USD/ounce trước khi tìm điểm cân bằng mới.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tâm thế thận trọng, tránh mua đuổi theo giá và ưu tiên quản trị rủi ro. Việc chia nhỏ danh mục, đặt lệnh cắt lỗ và tận dụng các công cụ phòng hộ sẽ giúp bảo toàn thành quả trước những biến động khó lường của thị trường kim loại quý.

