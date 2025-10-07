Giá vàng nhẫn, vàng miếng ngày 7/10 đồng loạt tăng tiếp

Sáng nay, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như PNJ, DOJI và Công ty SJC tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm trung bình 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này đang được niêm yết phổ biến ở mức 138,6 – 140,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng ghi nhận tại Công ty SJC.

Riêng nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM ghi nhận mức giá niêm yết ở mốc 139,6 – 140,6 triệu đồng/lượng, tăng thêm 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng đồng loạt tăng với mức bình quân tương tự, khoảng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tại PNJ và DOJI đang niêm yết ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng; Công ty SJC ở mức 135 – 137,7 triệu đồng/lượng; trong khi Mi Hồng ghi nhận 136,2 – 137,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao ở mức 3.957 USD/ounce. Trước đó, gGiá vàng đã tăng mạnh trong phiên giao dịch giữa ngày thứ Hai tại Mỹ. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex tăng vọt, lập kỷ lục mới ở mức 3.983 USD/ounce. Nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục là động lực chính hỗ trợ các kim loại quý. Chốt phiên gần nhất, vàng giao tháng 12 tăng 65,30 USD, lên 3.974,20 USD/ounce.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay cùng với nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn ở vàng. Giá vàng hiện đã tăng khoảng 50% từ đầu năm, đánh dấu đà tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.

Các quỹ ETF vàng tiếp tục ghi nhận dòng vốn vào trong tuần qua, khi nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh mua vào, giúp tổng lượng nắm giữ vàng của các quỹ tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm qua.

Trong khi đó, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy bế tắc chính trị tại Washington sớm được giải quyết.

Khi giá vàng tiến sát mốc 4.000 USD/ounce, nhiều dự báo tỏ ra thận trọng với kim loại quý này.

Nhóm phân tích hàng hóa của Ngân hàng Bank of America (BofA) – vốn là một trong những đơn vị đầu tiên đưa ra mục tiêu 4.000 USD/ounce từ đầu năm, cho biết chỉ cần một làn sóng đầu tư mới là vàng có thể dễ dàng đạt tới mức giá này.

Tuy nhiên, khi mục tiêu đã ở trong tầm mắt, chuyên gia phân tích kỹ thuật Paul Ciana của BofA cho rằng kim loại quý đã đi gần hết dư địa tăng giá và hiện đang có dấu hiệu “quá mua”.

“Nhiều tín hiệu và điều kiện kỹ thuật trên các khung thời gian khác nhau đang cảnh báo khả năng xu hướng tăng của vàng sắp cạn kiệt khi giá tiến gần 4.000 USD/ounce,” ông nói. “Nếu đúng vậy, vàng có thể sẽ bước vào giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh trong quý IV. Các nhà giao dịch theo xu hướng hoặc quản trị rủi ro nên nâng mức cắt lỗ, phòng hộ hoặc chốt bớt vị thế mua. Với các nhà giao dịch theo quan điểm ngược chiều, có thể cân nhắc mua quyền chọn bán trong 4–6 tuần tới.”

Nhận định trên được đưa ra khi giá vàng giao ngay đang ở mức 3.960 USD/ounce, tăng gần 2% trong ngày, và đã tăng 50% từ đầu năm đến nay, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Ông Ciana nhận định đợt tăng này tương đương với những chu kỳ tăng giá lớn trong lịch sử, song lưu ý rằng các đợt “bull market” trước đó thường đi kèm những pha điều chỉnh sâu. Ông chỉ ra rằng từ đáy năm 2015 đến 2020, giá vàng đã tăng 85% trước khi giảm mạnh 15% vào năm 2022; và từ đó đến nay, vàng đã tăng thêm 130%. Tuy vậy, chu kỳ tăng hiện tại vẫn nhỏ hơn so với những đợt bùng nổ vào đầu những năm 2000 hay thập niên 1970.

“Giai đoạn bùng nổ 1970–1980 ghi nhận mức tăng 1.725%, xen giữa là một đợt điều chỉnh. Sau đó là cú sụp giảm 59% từ 1980 đến 1999,” ông Ciana cho biết. “Từ 1999 đến 2011, vàng tăng 640%, cũng có một đợt điều chỉnh giữa chu kỳ, rồi giảm 38% trong giai đoạn 2011–2015.”

Xét về tiềm năng, ông cho rằng nếu chu kỳ tăng hiện nay lặp lại đà tăng 400% sau năm 2015, giá vàng có thể vượt 5.000 USD/ounce; còn nếu phản ánh sức tăng tương tự giai đoạn 2000s, vàng có thể đạt 7.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cảnh báo chu kỳ tăng hiện nay đã khá “trưởng thành” và dễ chịu rủi ro điều chỉnh giữa chu kỳ, tương tự các pha tăng mạnh trước đây.

Một chỉ báo kỹ thuật mà ông Ciana đặc biệt chú ý là chuỗi 7 tuần tăng liên tiếp của vàng, thành tích hiếm thấy. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng trong 11 lần trước đó, giá vàng đều giảm sau đó 4 tuần.

Ngoài ra, ông cũng theo dõi sát các đường trung bình động dài hạn. Theo Ciana, vàng hiện đang cao hơn khoảng 21% so với đường trung bình 200 ngày, mức mà “các đỉnh giá thường xuất hiện”. Vàng cũng đang cao hơn 70% so với đường trung bình 200 tuần, tình trạng chỉ từng xuất hiện ba lần (tháng 9/2011, tháng 3/2008 và tháng 5/2006). Cuối cùng, vàng đang cao hơn 140% so với đường trung bình 200 tháng.

Ở chiều ngược lại, ông Ciana cho rằng vùng hỗ trợ đầu tiên nằm quanh 3.790 USD/ounce, và cảnh báo rủi ro có thể kéo giá giảm sâu xuống tới 3.525 USD/ounce.