Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiều 6/10: Giá vàng nhẫn tăng mạnh, vàng SJC vượt mốc 140 triệu đồng/lượng

06-10-2025 - 15:34 PM | Tài chính - ngân hàng

Chiều 6/10: Giá vàng nhẫn tăng mạnh, vàng SJC vượt mốc 140 triệu đồng/lượng

Cập nhật chiều 6/10, giá vàng trong nước và thế giới đều tiếp tục đi lên.

Cụ thể, giá vàng SJC trên thị trường hiện phổ biến 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng trong ngày hôm nay. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của loại vàng này.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 24k (9999) cũng tăng khoảng 1,5 – 1,8 triệu đồng/lượng. Giá niêm yết ở các thương hiệu chênh lệch không nhỏ. Hiện Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 133,8 – 136,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng lên 135,3 – 138,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI và PNJ đều niêm yết 133,5 – 136,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 6/10: Giá vàng nhẫn tăng mạnh, vàng SJC vượt mốc 140 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng tại DOJI

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hôm nay tăng hơn 60 USD/ounce và thiết lập kỷ lục mới 3.950 USD/ounce.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall tiếp tục duy trì tâm lý lạc quan mạnh mẽ sau một tuần giao dịch ấn tượng, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng ngày càng tin tưởng vào triển vọng tăng giá của kim loại quý này trong tuần này. Thậm chí, nhiều chuyên gia dự báo vàng sẽ sớm đạt mốc 4.000 USD/ounce trong thời gian ngắn. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định: "Giá vàng đã tăng liên tiếp 7 tuần và chỉ giảm đúng một tuần kể từ cuối tháng 7. Nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa, châu Âu xem xét tái sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa, cùng những diễn biến căng thẳng tại châu Âu đang củng cố tâm lý tích cực với vàng."

Ông cho biết thêm, "Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn đã hình thành quanh mức 3.800 USD/ounce. Mốc 4.000 USD dường như không còn quá xa."

Cùng quan điểm, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, nói ngắn gọn: "Giá sẽ tăng. Tình hình tại Mỹ không khá hơn mà còn tệ đi. Các ngân hàng trung ương toàn cầu cùng giới đầu tư đều hiểu điều này và tiếp tục mua vàng."


Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước hút ròng VND, bán ngoại tệ can thiệp, tỷ giá USD hạ nhiệt trong tuần qua

Ngân hàng Nhà nước hút ròng VND, bán ngoại tệ can thiệp, tỷ giá USD hạ nhiệt trong tuần qua Nổi bật

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Nổi bật

OCB công bố Báo cáo Phát triển bền vững độc lập 2024, khẳng định cam kết minh bạch và phát triển bền vững

OCB công bố Báo cáo Phát triển bền vững độc lập 2024, khẳng định cam kết minh bạch và phát triển bền vững

14:49 , 06/10/2025
Ngân hàng Nhà nước phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10

Ngân hàng Nhà nước phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10

13:59 , 06/10/2025
Bắt nguyên giám đốc đại lý công ty bảo hiểm tại Gia Lai

Bắt nguyên giám đốc đại lý công ty bảo hiểm tại Gia Lai

13:40 , 06/10/2025
BIDV cùng The Moneyverse kiến tạo hành trang tài chính cho người trẻ

BIDV cùng The Moneyverse kiến tạo hành trang tài chính cho người trẻ

13:30 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên