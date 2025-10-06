Chiều 6/10: Giá vàng nhẫn tăng mạnh, vàng SJC vượt mốc 140 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng SJC trên thị trường hiện phổ biến 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng trong ngày hôm nay. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của loại vàng này.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 24k (9999) cũng tăng khoảng 1,5 – 1,8 triệu đồng/lượng. Giá niêm yết ở các thương hiệu chênh lệch không nhỏ. Hiện Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 133,8 – 136,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng lên 135,3 – 138,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI và PNJ đều niêm yết 133,5 – 136,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại DOJI

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hôm nay tăng hơn 60 USD/ounce và thiết lập kỷ lục mới 3.950 USD/ounce.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall tiếp tục duy trì tâm lý lạc quan mạnh mẽ sau một tuần giao dịch ấn tượng, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng ngày càng tin tưởng vào triển vọng tăng giá của kim loại quý này trong tuần này. Thậm chí, nhiều chuyên gia dự báo vàng sẽ sớm đạt mốc 4.000 USD/ounce trong thời gian ngắn. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định: "Giá vàng đã tăng liên tiếp 7 tuần và chỉ giảm đúng một tuần kể từ cuối tháng 7. Nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa, châu Âu xem xét tái sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa, cùng những diễn biến căng thẳng tại châu Âu đang củng cố tâm lý tích cực với vàng."

Ông cho biết thêm, "Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn đã hình thành quanh mức 3.800 USD/ounce. Mốc 4.000 USD dường như không còn quá xa."

Cùng quan điểm, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, nói ngắn gọn: "Giá sẽ tăng. Tình hình tại Mỹ không khá hơn mà còn tệ đi. Các ngân hàng trung ương toàn cầu cùng giới đầu tư đều hiểu điều này và tiếp tục mua vàng."



