Giá vé máy bay cao, hãng bay vẫn lỗ

Tránh mua phải vé bị nâng giá

Dịp Tết nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao, hành khách nên lưu ý mua vé trên website, ứng dụng di động, đại lý, phòng vé chính thức của các hãng để tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá. Nên làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động, qua điện thoại (telephone check-in) hoặc tại các quầy tự làm thủ tục giúp tiết kiệm thời gian trong mùa cao điểm.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Bộ trưởng chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay; tăng cường nhân lực, các trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh để bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các ngày cao điểm trước, trong và sau Tết.

Các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.