Giá xăng dầu biến động, Grab hỗ trợ tài xế ra sao?

10-03-2026 - 21:59 PM | Kinh tế số

Trong thông cáo mới nhất, Grab cho biết từ ngày 11/3 đến ngày 17/3/2026, nền tảng sẽ triển khai chương trình thưởng dành cho đối tác tài xế sử dụng xe xăng.

Cụ thể, thông cáo của Grab nêu, trong bối cảnh giá xăng, dầu có nhiều biến động, nền tảng này thấu hiểu những lo lắng và áp lực mà các đối tác tài xế đang phải đối mặt trong quá trình vận hành.

Với tinh thần sẻ chia phần nào khó khăn và kịp thời đồng hành cùng các đối tác tài xế, từ ngày 11/3 đến ngày 17/3/2026, Grab sẽ triển khai chương trình thưởng dành cho đối tác tài xế sử dụng xe xăng như sau:

Đối với đối tác tài xế 4 bánh: chương trình thưởng lên tới 7% doanh thu/tuần dành cho đối tác ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội; và thưởng lên tới 5% doanh thu/tuần dành cho đối tác ở các tỉnh, thành phố khác.

Đối với đối tác tài xế 2 bánh: chương trình thưởng lên đến 135.000đ/tuần đối với đối tác tài xế ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội; và lên đến 104.000đ/tuần đối với đối tác tài xế ở các tỉnh, thành phố khác.

Chương trình này được áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng khác. Grab cũng sẽ tiếp tục có các chương trình hỗ trợ đối tác tài xế chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Song song đó, Grab cũng cho biết đang triển khai các tính năng để tăng hiệu quả hoạt động của đối tác tài xế, từ đó đảm bảo nền tảng Grab thực sự hỗ trợ hiệu quả cho đối tác có thêm nhiều cơ hội gia tăng thu nhập.

Các chương trình hỗ trợ này được triển khai từ nguồn ngân sách của Grab, như một phần trong nỗ lực chung tay cùng cộng đồng đối tác tài xế trong giai đoạn này. Các chương trình thưởng tiếp theo sẽ được cân nhắc và điều chỉnh linh hoạt theo tuần nhằm bám sát diễn biến giá xăng, dầu trên thị trường, qua đó có thể hỗ trợ phù hợp và kịp thời cho các đối tác.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

