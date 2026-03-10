Ngược chiều cả thế giới, một 'cá voi' vừa chi hơn 1 tỷ USD mua 18.000 Bitcoin, hiện đã sở hữu gần 4% tổng nguồn cung

Công ty Strategy, doanh nghiệp đầu tư Bitcoin do Chủ tịch điều hành Michael Saylor dẫn dắt, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy tiền số khi chi thêm 1,28 tỷ USD để mua gần 18.000 Bitcoin chỉ trong tuần qua. Động thái tiếp tục củng cố vị thế của Strategy như doanh nghiệp niêm yết nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), công ty đã mua 17.994 Bitcoin trong giai đoạn từ ngày 2 đến ngày 8/3, với mức giá trung bình 70.946 USD mỗi đồng. Sau thương vụ này, tổng lượng Bitcoin mà Strategy nắm giữ đã tăng lên 738.731 BTC.

Tính đến nay, doanh nghiệp đã chi khoảng 56,04 tỷ USD để xây dựng kho dự trữ Bitcoin của mình, với giá mua trung bình 75.862 USD mỗi đồng. Với mức giá thị trường hiện quanh 68.000 USD/BTC, giá trị thị trường của lượng Bitcoin mà công ty nắm giữ vào khoảng 50 tỷ USD.

Con số này tương đương hơn 3,4% tổng nguồn cung tối đa 21 triệu Bitcoin, cho thấy quy mô tích lũy khổng lồ của Strategy trong thị trường tài sản số.

Để tài trợ cho chiến lược mua Bitcoin quy mô lớn, Strategy đã liên tục huy động vốn thông qua bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ưu đãi. Cụ thể, công ty đã bán 6.327.541 cổ phiếu phổ thông loại A thông qua chương trình bán cổ phiếu trực tiếp trên thị trường (ATM), thu về khoảng 899,5 triệu USD.

Ngoài ra, Strategy cũng huy động thêm 377,1 triệu USD từ việc phát hành 3.776.205 cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn STRC. Theo công ty, hiện vẫn còn khoảng 6,71 tỷ USD cổ phiếu phổ thông có thể tiếp tục phát hành theo chương trình hiện tại, cùng với 3,16 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi STRC còn dư địa để bán.

Các thương vụ mua mới là một phần trong chiến lược tài chính dài hạn của Strategy nhằm tiếp tục tích lũy Bitcoin trong nhiều năm tới. Doanh nghiệp đang triển khai nhiều chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn như STRK, STRC, STRF và STRD, tạo ra khả năng tiếp cận hàng tỷ USD vốn mới để tài trợ cho hoạt động mua tiền số.

Những công cụ này nằm trong kế hoạch vốn mang tên “42/42” của Strategy - chương trình đặt mục tiêu huy động 84 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi trước năm 2027. Toàn bộ nguồn vốn này dự kiến sẽ được sử dụng để mở rộng kho dự trữ Bitcoin của công ty.

Trước khi công bố chính thức, ông Michael Saylor đã úp mở về thương vụ mua mới trên mạng xã hội bằng một bài đăng liên quan đến bảng theo dõi Bitcoin của Strategy. Thông điệp của ông viết: “Thế kỷ thứ hai đã bắt đầu”, ám chỉ việc công ty đã thực hiện hơn 100 lần mua Bitcoin kể từ khi khởi động chiến lược tích lũy vào năm 2020.

Trên thị trường, cổ phiếu Strategy (MSTR) tăng khoảng 0,5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, trong khi giá Bitcoin đang giao dịch quanh mức gần 69.000 USD. Với tốc độ mua vào hiện nay, Strategy tiếp tục cho thấy tham vọng trở thành người chơi thống trị trong cuộc đua tích lũy Bitcoin của các doanh nghiệp toàn cầu.

Theo: Bitcoin Magazine