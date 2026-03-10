'Cha đẻ' Deep Learning khẳng định: AI hiện tại đang đi vào ngõ cụt và đây là vũ khí mới

Theo Nikkei Asia, một startup của Pháp được thành lập bởi nhà nghiên cứu AI hàng đầu Yann LeCun đã huy động được 1,03 tỷ USD (890 triệu euro) từ nhánh đầu tư mạo hiểm của Toyota Motor và Nvidia.

Công ty của ông có tên Advanced Machine Intelligence (AMI) đặt mục tiêu phát triển "một thế hệ mới" của các hệ thống trí tuệ nhân tạo không chỉ hiểu thế giới số mà còn cả thế giới vật lý, với các ứng dụng được kỳ vọng trong sản xuất và các ngành công nghiệp khác.

Sinh ra tại Pháp, Yann LeCun hiện là giáo sư tại Đại học New York (NYU) và được xem là một trong những người tiên phong của deep learning (học sâu) - nền tảng của nhiều công nghệ AI hiện nay. Ông từng dẫn dắt hoạt động nghiên cứu AI tại Meta trong hơn một thập kỷ trước khi rời công ty vào năm 2025. Gần đây, ông thành lập AMI tại Pháp và giữ vai trò chủ tịch.

Ngay khi ra mắt, AMI đã nhận được đầu tư từ Samsung Electronics và một quỹ được hậu thuẫn bởi Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon. Công ty hiện được định giá 3 tỷ euro, mức định giá rất lớn đối với một doanh nghiệp mới thành lập và chủ yếu tập trung vào nghiên cứu và phát triển.

Theo LeCun, việc dồn quá nhiều nguồn lực vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sớm muộn cũng sẽ kìm hãm sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Đó là lý do tại sao ông muốn tập hợp các nhà sản xuất lớn để thúc đẩy phát triển một loại hệ thống trí tuệ nhân tạo mới và trí tuệ nhân tạo vật lý, hay việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để điều khiển robot và máy móc.

Những công nghệ này có thể được ứng dụng để vận hành các thiết bị công nghiệp phức tạp như máy bay hay máy phát điện.

Trong giai đoạn đầu, AMI sẽ tập trung vào nghiên cứu nền tảng nhằm phát triển các mô hình AI mới. Ở giai đoạn tiếp theo, công ty dự kiến hợp tác với các nhà sản xuất công nghệ cao như Toyota để triển khai các ứng dụng thực tế, theo chia sẻ của LeCun.

AMI đặt trụ sở chính tại Paris. LeCun cho rằng thế giới không nên chỉ có hai lựa chọn là Mỹ hoặc Trung Quốc khi nói đến các ứng dụng AI ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Theo ông, các quốc gia khác cũng cần phát triển những hệ thống riêng, phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa của mình. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mã nguồn mở để thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Để tạo sự khác biệt với các “ông lớn” công nghệ Mỹ, AMI không đặt trụ sở tại Thung lũng Silicon mà xây dựng các trung tâm hoạt động tại New York, Montreal và Singapore.

*Nguồn: Nikkei Asia



