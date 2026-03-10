Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

882 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

10-03-2026 - 15:02 PM | Kinh tế số

Trong tuần từ 2–8/3/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện 882 trường hợp vi phạm tốc độ qua hệ thống camera, chủ yếu trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 2/3 đến 8/3/2026, thông qua hệ thống thiết bị kỹ thuật giám sát giao thông đã phát hiện 882 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ quy định và thực hiện thông báo phạt nguội.

Nguồn ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh

Trong đó, các tuyến quốc lộ ghi nhận 471 trường hợp vi phạm, gồm: Quốc lộ 1A có 163 trường hợp, Quốc lộ 17 có 143 trường hợp, Quốc lộ 31 có 87 trường hợp, Quốc lộ 18 có 40 trường hợp và Quốc lộ 37 có 38 trường hợp.

Đối với các tuyến đường tỉnh, lực lượng chức năng phát hiện 397 trường hợp vi phạm, phân bố trên nhiều tuyến như: ĐT 293 (75 trường hợp), ĐT 398 (66 trường hợp), ĐT 284 (47 trường hợp), ĐT 286 (41 trường hợp), ĐT 299 (36 trường hợp), ĐT 276 (34 trường hợp), ĐT 298 (30 trường hợp), ĐT 288 (26 trường hợp), ĐT 295 (23 trường hợp), ĐT 287 (15 trường hợp) và ĐT 295B (4 trường hợp).

Ngoài ra, 14 trường hợp vi phạm tốc độ được ghi nhận trên các tuyến đường nội thị.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện có tên trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Danh sách chi tiết các phương tiện vi phạm được công bố tại đường link do cơ quan chức năng cung cấp: https://drive.google.com/file/d/147vW4cZoigcl6j9QnMHPuPv4EE_6FLfC/view

Danh sách cụ thể như sau:

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VNeID có thay đổi mới, người dân cần cập nhật ngay trong tuần này để không bỏ lỡ quyền lợi

VNeID có thay đổi mới, người dân cần cập nhật ngay trong tuần này để không bỏ lỡ quyền lợi Nổi bật

Một hiện tượng lạ xảy ra trên toàn cầu: Tính năng "ai cũng có" trên điện thoại bị vô hiệu hóa ở nhiều nơi

Một hiện tượng lạ xảy ra trên toàn cầu: Tính năng "ai cũng có" trên điện thoại bị vô hiệu hóa ở nhiều nơi Nổi bật

Khốc liệt cuộc chiến AI Coding: Từ chỗ không thể ngăn cản, Cursor đã bị đối tác thân thiết Anthropic đè bẹp chỉ trong 6 tháng

Khốc liệt cuộc chiến AI Coding: Từ chỗ không thể ngăn cản, Cursor đã bị đối tác thân thiết Anthropic đè bẹp chỉ trong 6 tháng

14:57 , 10/03/2026
Hạn chót 20/4: Cá nhân, hộ kinh doanh dùng tài khoản ngân hàng, ví điện tử cần làm ngay điều sau

Hạn chót 20/4: Cá nhân, hộ kinh doanh dùng tài khoản ngân hàng, ví điện tử cần làm ngay điều sau

14:05 , 10/03/2026
Meta buộc phải mở cửa WhatsApp cho chatbot AI đối thủ tại Brazil, thu phí từng tin nhắn

Meta buộc phải mở cửa WhatsApp cho chatbot AI đối thủ tại Brazil, thu phí từng tin nhắn

13:35 , 10/03/2026
Tài khoản VietinBank phát sinh giao dịch 5 triệu đồng, Công an làm việc với người đàn ông Phú Thọ

Tài khoản VietinBank phát sinh giao dịch 5 triệu đồng, Công an làm việc với người đàn ông Phú Thọ

10:51 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên