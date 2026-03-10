882 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 2/3 đến 8/3/2026, thông qua hệ thống thiết bị kỹ thuật giám sát giao thông đã phát hiện 882 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ quy định và thực hiện thông báo phạt nguội.

Nguồn ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh

Trong đó, các tuyến quốc lộ ghi nhận 471 trường hợp vi phạm, gồm: Quốc lộ 1A có 163 trường hợp, Quốc lộ 17 có 143 trường hợp, Quốc lộ 31 có 87 trường hợp, Quốc lộ 18 có 40 trường hợp và Quốc lộ 37 có 38 trường hợp.

Đối với các tuyến đường tỉnh, lực lượng chức năng phát hiện 397 trường hợp vi phạm, phân bố trên nhiều tuyến như: ĐT 293 (75 trường hợp), ĐT 398 (66 trường hợp), ĐT 284 (47 trường hợp), ĐT 286 (41 trường hợp), ĐT 299 (36 trường hợp), ĐT 276 (34 trường hợp), ĐT 298 (30 trường hợp), ĐT 288 (26 trường hợp), ĐT 295 (23 trường hợp), ĐT 287 (15 trường hợp) và ĐT 295B (4 trường hợp).

Ngoài ra, 14 trường hợp vi phạm tốc độ được ghi nhận trên các tuyến đường nội thị.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện có tên trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Danh sách chi tiết các phương tiện vi phạm được công bố tại đường link do cơ quan chức năng cung cấp: https://drive.google.com/file/d/147vW4cZoigcl6j9QnMHPuPv4EE_6FLfC/view

Danh sách cụ thể như sau:

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.