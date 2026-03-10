Meta buộc phải mở cửa WhatsApp cho chatbot AI đối thủ tại Brazil, thu phí từng tin nhắn

Meta đã chính thức cho phép các công ty AI đối thủ cung cấp chatbot của họ trên WhatsApp cho người dùng Brazil, chỉ một ngày sau khi đưa ra quyết định tương tự tại châu Âu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Meta phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý chống độc quyền.

Trước đó, cơ quan quản lý chống độc quyền Brazil (CADE) đã bác bỏ kháng cáo của Meta và duy trì lệnh đình chỉ chính sách của hãng nhằm cấm các chatbot AI của bên thứ ba trên WhatsApp. CADE nhận định rằng các yêu cầu cần thiết để duy trì biện pháp phòng ngừa đã được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của WhatsApp trên thị trường dịch vụ nhắn tin tức thời tại Brazil.

Theo phán quyết của CADE, việc cấm các chatbot AI của bên thứ ba trên WhatsApp là “không cân xứng” và có thể gây tổn hại đến cạnh tranh. Đáp lại, Meta tuyên bố sẽ cho phép các nhà cung cấp chatbot AI bên thứ ba sử dụng API doanh nghiệp của WhatsApp để cung cấp dịch vụ của họ trên ứng dụng, ở những nơi pháp luật yêu cầu. Cụ thể, Meta sẽ tính phí 0,0625 USD (khoảng 1.623 đồng) cho mỗi “tin nhắn không theo mẫu” tại Brazil, bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 tới.

Chính sách thay đổi này của Meta được công bố từ tháng 10 năm ngoái, đã gây ra nhiều cuộc điều tra chống độc quyền, đặc biệt khi công ty cũng cung cấp chatbot AI riêng của mình, Meta AI, ngay trong WhatsApp. Meta trước đây luôn khẳng định rằng API doanh nghiệp của WhatsApp không được thiết kế để phục vụ các chatbot AI và việc này gây áp lực lên hệ thống của công ty.

Mặc dù Meta hiện đang buộc phải cho phép các chatbot bên thứ ba ở một số khu vực do quy định, nhưng các nhà phát triển bày tỏ sự ngần ngại khi nối lại dịch vụ, cho rằng mức giá mà Meta đưa ra là quá cao và có thể dẫn đến chi phí vận hành lớn. Zapia, một trong những công ty đã đệ đơn khiếu nại lên CADE tại Brazil, hoan nghênh quyết định này và khẳng định tầm quan trọng của cạnh tranh, sự lựa chọn của người dùng trong việc sử dụng công cụ AI.