Khốc liệt cuộc chiến AI Coding: Từ chỗ không thể ngăn cản, Cursor đã bị đối tác thân thiết Anthropic đè bẹp chỉ trong 6 tháng

Cursor, công ty AI coding đang lên như diều gặp gió, đang đối mặt với một thực tế mới đầy gay gắt: các lập trình viên có thể không còn cần một trình soạn thảo code nữa. Và người tạo ra thực tế đó không ai khác chính là đối tác thân thiết nhất của họ - Anthropic.

Ngày 5 tháng 1, nhân viên Cursor trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ và tham dự cuộc họp toàn công ty với bộ slides có tiêu đề "War Time" (Thời chiến). Trong kỳ nghỉ, các nhân viên dùng thử mô hình mới nhất của Anthropic - Opus 4.5 – và bắt đầu nhận ra mối nguy: khả năng lập trình của nó đã tiến bộ đến mức lập trình viên không còn cần xem xét từng dòng code nữa.

Thay vì cộng tác với trợ lý AI bên trong trình soạn thảo Cursor, lập trình viên có thể đưa ra hướng dẫn cấp cao cho các agent tự động và nhận lại các tính năng hoàn chỉnh - đôi khi thậm chí là sản phẩm hoàn thiện.

Từ chỗ đối tác, Anthropic và Cursor trở thành đối thủ với nhau

Đây là vấn đề lớn với Cursor. CEO Michael Truell từng mô tả công ty với Forbes năm 2024 như một loại "Google Docs cho lập trình viên" - một trình soạn thảo cộng tác nơi con người và AI cùng hoàn thiện code. Nhưng nếu AI không cần người cộng tác, tại sao phải bận tâm với trình soạn thảo? Nếu viết và chỉnh sửa code từng dòng một không còn là trung tâm của quy trình làm việc của lập trình viên, luận điểm sản phẩm cốt lõi của Cursor đột nhiên bị đặt dấu hỏi lớn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Cursor cảnh báo rằng những tháng phía trước sẽ đầy biến động. Các dự án có thể bị hủy bỏ, ưu tiên thay đổi. Nhiệm vụ đang được công ty ưu tiên cao nhất hiện nay: "Xây dựng mô hình lập trình tốt nhất". Không phải lớp bọc tốt nhất, mà là mô hình tốt nhất.

Đối thủ đến từ nơi ít ngờ nhất

Điều làm cho khoảnh khắc này trở nên gây sốc là cho đến gần đây, Cursor dường như gần như không thể ngăn cản. Công ty bắt đầu năm 2025 với khoảng 100 triệu USD doanh thu hàng năm. Đến tháng 11, con số đó đã vượt qua 1 tỷ USD. Vòng tài trợ mới nhất định giá công ty gần 30 tỷ USD, biến bốn người đồng sáng lập thành tỷ phú và đặt Cursor vào top 20 công ty tư nhân giá trị nhất thế giới.

Nhưng thế giới AI di chuyển nhanh. Đầu năm ngoái, Anthropic - lúc đó là khách hàng lớn nhất của Cursor – vừa giới thiệu sản phẩm mới có tên Claude Code, một công cụ dòng lệnh với giao diện tối giản cho phép lập trình viên nhanh chóng triển khai đội quân coding agent. Ban đầu, nó trông không giống như sẽ cạnh tranh trực tiếp với trình soạn thảo của Cursor. Nhưng điều đó không còn đúng nữa.

Claude Code đạt 1 tỷ USD doanh thu hàng năm trong vòng 6 tháng và đạt 2,5 tỷ USD vào tháng trước, vượt qua Cursor. Trong khi đó, OpenAI cũng đang thúc đẩy cùng hướng. Sau khi ra mắt lại coding agent Codex vào tháng 4 năm 2025, CEO Sam Altman cho biết ứng dụng đã được tải xuống hơn 1 triệu lần trong tuần đầu tiên.

Claude Code cho phép lập trình viên phối hợp nhiều agent với nhau để cùng làm việc song song và hoàn thành công việc

Các nhà sáng lập startup nói với Forbes rằng sự thay đổi là sâu sắc. Thay vì viết code từng dòng, nhiều lập trình viên giờ đây điều phối các agent - giao nhiệm vụ, xem xét kết quả đầu ra, phối hợp nhiều quy trình song song.

Andrew Hsu, đồng sáng lập và CTO của ứng dụng dạy ngôn ngữ AI Speak, cho biết: "Đây là thay đổi lớn nhất, cơ bản nhất trong phát triển phần mềm kể từ khi bắt đầu." Đội ngũ 50 kỹ sư của công ty đều đang sử dụng coding agent (chủ yếu là Claude Code, nhưng cũng có Codex trong một số trường hợp) để phát hành tính năng trong vài tuần thay vì vài tháng. Cursor vẫn đóng vai trò trong việc xem xét các thay đổi, ông nói, nhưng đó là vai trò đang giảm dần.

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi Anthropic trợ giá cực mạnh. Theo một người quen thuộc với phân tích nội bộ của công ty, Cursor ước tính năm ngoái rằng một gói đăng ký Claude Code 200 USD mỗi tháng có thể sử dụng tới 2.000 USD trong compute. Ngày nay, mức trợ giá đó dường như còn mạnh tay hơn, với gói 200 USD đó có thể tiêu thụ khoảng 5.000 USD trong compute.

Khi đó một công cụ hỗ trợ lập trình viên như Cursor trở nên không còn cần thiết nữa

Vào tháng 2, hơn 90 nhân viên tại startup dịch vụ thế chấp Valon đã hủy đăng ký Cursor. Lý do rất thẳng thắn: họ không cần trình soạn thảo nữa. Thay vào đó, họ chuyển sang các agent mạnh mẽ của Claude Code để tự động hóa hoàn toàn công việc từ đầu đến cuối - di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống, sửa lỗi - những nhiệm vụ mà CEO Andrew Wang nói đang được hoàn thành "nhanh gấp 10 lần".

Cuộc chơi đã thay đổi

Cursor không ngồi yên. Công ty đang phản công bằng cách xây dựng năng lực nghiên cứu riêng. Khoảng 20 nhà nghiên cứu AI hiện đang làm việc trên các mô hình Composer của công ty. Chúng được xây dựng trên các mô hình mã nguồn mở mạnh mẽ của Trung Quốc như DeepSeek, Kimi và Qwen, sau đó được sửa đổi thông qua đào tạo bổ sung và học tăng cường sử dụng dữ liệu riêng của Cursor.

Những nỗ lực đã mang lại kết quả: Composer 1.5 nhanh, là mô hình phổ biến thứ hai trên nền tảng và rẻ hơn đáng kể cho Cursor so với việc trả tiền cho các mô hình lớn của Anthropic. Nó vẫn đắt đối với lập trình viên: Composer 1.5 có giá 3,5 USD cho mỗi triệu token đầu vào trong khi GPT-5.3 Codex của OpenAI có giá 1,75 USD trong Cursor.

Cursor Composer 1.5

Mở rộng kinh doanh doanh nghiệp là một con đường hướng tới sự ổn định. Doanh thu từ khách hàng doanh nghiệp đến chậm hơn nhưng ít biến động hơn. Tính đến tháng 11 năm ngoái, chỉ 13,6% doanh thu hàng năm của Cursor đến từ hợp đồng doanh nghiệp. Ngày nay, khoảng 60% doanh thu của Cursor đến từ doanh nghiệp. Đội ngũ bán hàng đã đóng hợp đồng với các khách hàng lớn, bao gồm Meta và Nvidia.

Cuộc chiến AI coding đang chuyển từ việc hỗ trợ lập trình viên sang thay thế hoàn toàn họ bằng các tác nhân tự động. Dù Cursor vẫn duy trì tăng trưởng ấn tượng, việc Anthropic - từng là đối tác thân thiết - nay trở thành đối thủ mạnh nhất cho thấy không ai có thể an toàn trong làn sóng AI này. Thành công trong tương lai sẽ thuộc về những ai có thể xây dựng được hệ sinh thái Tác nhân mạnh nhất, không chỉ đơn thuần là công cụ chỉnh sửa code.